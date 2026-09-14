مدیرکل بنیاد مسکن استان قم از پیشرفت حدود ۷۰ درصدی شهرک ویلایی طایقان خبر داد و گفت:اجرای عملیات آسفالت مسیر ورودی طرح تا اوایل مهرماه امسال تکمیل می٬شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - محمد اطهری، مدیرکل بنیاد مسکن استان قم در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به روند پیشرفت طرح ۴ هزار واحدی مسکن ملی شهرک ویلایی طایقان از توابع بخش سلفچگان قم گفت:این طرح هم‌اکنون به حدود ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده است و در حال حاضر تمرکز ویژه‌ای بر اجرای زیرساخت‌ها وجود دارد.

وی افزود: عملیات آسفالت مسیر ورودی این طرح به عنوان یکی از اولویت‌های مهم، با پیگیری جدی در دستور کار قرار دارد و پس از تکمیل بخش عمده زیرسازی و انجام مراحل انتخاب پیمانکار، تا اوایل مهرماه اجرا خواهد شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای آسفالت مسیر ورودی طرح گفت: با پیگیری‌های انجام‌ شده بخش عمده‌ای از عملیات زیرسازی مسیر ورودی به انجام رسیده است.

اطهری افزود: فرآیند انتخاب پیمانکار جهت اجرای آسفالت این بخش نیز تکمیل شده و امیدواریم عملیات آسفالت‌ریزی مسیر ورودی تا اوایل مهرماه صورت گیرد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان قم با بیان اینکه سایت مسکونی یک‌طبقه حیاط‌دار طایقان قم برای اسکان حدود ۱۵ هزار نفر طراحی شده است، تکمیل آسفالت ورودی پطرح را عاملی مهم در تسهیل تردد ساکنان و تسریع در بهره‌برداری از واحد‌ها دانست و بر ادامه پیگیری‌ها تا اجرای کامل این عملیات تأکید کرد.

وی خاطر نشان کرد:واحد‌های سایت طایقان به‌صورت ویلایی احداث می‌شود، و عملیات سفت‌کاری و اجرای نما توسط بنیاد مسکن و نازک‌کاری و تکمیل واحد‌ها بر عهده متقاضیان خواهد بود.