باشگاه خبرنگاران جوان- محمدتقی جعفرپور شهردار سلمانشهر گفت: حوالی ساعت ۱۵ عصر امروز -دوشنبه- آتش سوزی مهیبی در مراکز عرضه و انبار‌های رنگ فروشی واقع در پشت بازار برج‌های مرتفع شهر گردشگرپذیر سلمانشهر (متل قو) رخ داد و بنا به گفته شهردار این شهر این آتش پس از ساعت‌ها، تلاش نفس گیر آتش‌نشانان حوالی یکساعت پیش مهار و خاموش شد.

وی افزود: این حادثه به دلیل وجود حجم زیادی از رنگ و مواد قابل اشتعال، عملیات اطفا و لکه‌گیری را طولانی کرد، اما با تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی، حریق به طور کامل مهار شد.

وی در تشریح این حادثه اظهار کرد: آتش‌سوزی از یک واحد رنگ‌فروشی در محدوده پشت بازار سلمانشهر آغاز شد، این واحد دارای دو دهنه مغازه و دو طبقه انبار بود که حجم قابل توجهی رنگ و مواد قابل اشتعال در آن نگهداری می‌شد.

شهردار سلمانشهر گفت: بر اساس بررسی‌های اولیه، احتمال می‌رود اتصال برق کولر موجب آغاز حریق شده باشد، با این حال علت دقیق حادثه پس از بررسی کارشناسی مشخص خواهد شد.

جعفرپور با اشاره به دشواری عملیات اطفای حریق بیان کرد: اگرچه آتش در مرحله نخست مهار شد، اما به دلیل وجود رنگ، فوم و مواد قابل اشتعال، در زمان لکه‌گیری به طور مجدد برخی مواد دچار حریق و انفجار شدند که همین موضوع عملیات را طولانی‌تر کرد.

این مقام مسئول ادامه داد: نیرو‌های آتش‌نشانی حدود یک ساعت در محل حادثه حضور داشتند و با استفاده از تجهیزات و خودرو‌های آتش‌نشانی، عملیات اطفا و لکه‌گیری را به طور کامل انجام دادند و خوشبختانه برای مهار این آتش‌سوزی نیازی به استفاده از نیرو و تجهیزات خارج از مجموعه آتش‌نشانی سلمانشهر نبود.

وی با بیان اینکه آتش به مغازه‌های مجاور سرایت جدی نداشته است، گفت: در مجاورت این واحد صنفی، یک واحد ترشی‌فروشی و یک کافه قرار داشت که خوشبختانه با اقدام به‌موقع آتش‌نشانان، از گسترش آتش به واحد‌های اطراف جلوگیری شد.

شهردار سلمانشهر درباره میزان خسارت این حادثه نیز اظهار کرد: به دلیل وجود حجم زیادی از رنگ و مواد قابل اشتعال، بخشی از فضای داخلی و تجهیزات واحد صنفی آسیب دیده است، اما میزان دقیق خسارت مالی پس از بررسی‌های کارشناسی اعلام خواهد شد.

وی با قدردانی از تلاش نیرو‌های آتش‌نشانی سلمانشهر گفت: سرعت عمل، آمادگی و تجهیزات مناسب نیرو‌های آتش‌نشانی موجب شد این حادثه بدون گسترش به واحد‌های مجاور و با موفقیت مهار شد