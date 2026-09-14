داوود جلیلی در مستند خود که به مسئله بحران جمعیت در ایران می‌پردازد، از اجرا شدن سند NSSM ۲۰۰ که سبب وقوع بحران جمعیت و کاهش زاد و‌ ولد در ایران شد، پرده برداشت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - داوود جلیلی، کارگردان مستند «اجتماع تنها» درباره این مستند که به مسئله بحران جمعیت در ایران می‌پردازد، گفت: در سال‌های اخیر سندی به نام NSSM ۲۰۰ به دست جمعیت‌شناسان رسید؛ سندی که کیسینجر طراحش بود و برای کشور‌هایی مانند ایران در نظر گرفته شده بود. در واقع، یک کار مطالعاتی چند ده ساله پیاده‌سازی شد، تا کشور‌های سلطه این سند را روی کشور‌های امثال ما پیاده‌سازی کنند. 

جلیلی مسئله کاهش جمعیت در ایران را یک بحران جدی دانست و با اشاره به وقوع این بحران حتی در کشور‌های توسعه‌یافته گفت: اگرچه بسیاری از کشور‌ها حتی کشور‌های غربی مانند آلمان و ژاپن با مشکل کاهش جمعیت رو‌به‌رو هستند، ولی مسئله ایران استثناست. کاهش جمعیت در ایران در تاریخ بشر بی‌سابقه است. این گزاره را همسر بیل گیتس بیان می‌کند. یعنی این میزان ترمزی که در مسئله جمعیت کشیده شد، در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

این کارگردان با بیان اینکه همچنان سیاست کاهش جمعیت در کشور‌های مختلف اجرا می‌شود، افزود: سازمان بهداشت جهانی نیز در یک فریب بزرگ کاهش جمعیت در ایران را ستود و آن را به عنوان یک امتیاز در جهت کنترل میزان جمعیت به سایر کشور‌های جهان معرفی کرد. همچنان این فریب در سایر کشور‌ها وجود دارد و به عنوان الگوی ثابت سیاست کنترل جمعیت در نظر گرفته می‌شود.

وی یادآوری کرد که دنیا در حال بیدار شدن است و جمعیت رابطه مستقیمی با توسعه، امنیت، اقتصاد و شاد بودن دارد. 

مستند «اجتماع تنها» محصول مشترک مدیریت تولیدات الگویی و کارگروه سبک زندگی و خانواده ستاد تحول صداوسیماست، که در قالب پنج قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تهیه و تدوین شده است. این مجموعه مستند به‌زودی از شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد. این مستند که با هدف بررسی ابعاد اجتماعی و چالش‌های جمعیتی کشور تولید شده است، محوریت خود را بر دغدغه‌های اندیشمندان، متخصصان و سیاست‌گذاران قرار داده است.

برچسب ها: بحران جمعیت ، زاد و ولد ، جمعیت
خبرهای مرتبط
مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری زنجان:
میانگین اجرای قانون جوانی جمعیت در استان زنجان ۴۰ درصد است
بچه‌دار شوید، ۵ هزار دلار بگیرید!
ایران یک قدم تا تبدیل شدن به کشور پیرمردها/ آژیر قرمز در خانواده‌ها به صدا در آمده است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره به ناشران، کتابفروشان و اهالی قلم
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» پای کار «ایرانِ جان» همراه با «آذربایجان شرقیِ ایران»
رادیو روایتگر ظرفیت‌ها و زیبایی‌های دیار آذربایجان
اعلام آثار بخش فیلم‌ کوتاه داستانی جشنواره فیلم کودک و نوجوان
پوستر فیلم سینمایی «جانشین» رونمایی شد
سینمای آذربایجان شرقی در شبکه نمایش؛ همراهی شبکه نمایش با «ایران جان»
تجلیل از چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی در آیین «ایران؛ خانه خوبان»
فراخوان چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر منتشر شد
حدادعادل: اقتدار ایران در گرو پاسداشت فرهنگ است
دارابی: ایران امپراتوری عقل، اندیشه و فرزانگی است
آخرین اخبار
کاهش جمعیت در ایران در تاریخ بشر بی‌سابقه است + فیلم
تجلیل از چهره‌های ماندگار میراث فرهنگی در آیین «ایران؛ خانه خوبان»
سینمای آذربایجان شرقی در شبکه نمایش؛ همراهی شبکه نمایش با «ایران جان»
فراخوان چهاردهمین جشنواره مد و لباس فجر منتشر شد
دارابی: ایران امپراتوری عقل، اندیشه و فرزانگی است
حدادعادل: اقتدار ایران در گرو پاسداشت فرهنگ است
اعلام آثار بخش فیلم‌ کوتاه داستانی جشنواره فیلم کودک و نوجوان
پوستر فیلم سینمایی «جانشین» رونمایی شد
«شبکه‌های تلویزیونی سیما» پای کار «ایرانِ جان» همراه با «آذربایجان شرقیِ ایران»
پرداخت ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره به ناشران، کتابفروشان و اهالی قلم
رادیو روایتگر ظرفیت‌ها و زیبایی‌های دیار آذربایجان
فیلم‌های مستند راه‌یافته به جشنواره فیلم‌کوتاه تهران معرفی شدند
تجربه آیدا فهیمی از ایفای نقش «مگ» در «ایرلندی»؛ وقتی محبت جایی روی صحنه ندارد