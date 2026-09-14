باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - داوود جلیلی، کارگردان مستند «اجتماع تنها» درباره این مستند که به مسئله بحران جمعیت در ایران می‌پردازد، گفت: در سال‌های اخیر سندی به نام NSSM ۲۰۰ به دست جمعیت‌شناسان رسید؛ سندی که کیسینجر طراحش بود و برای کشور‌هایی مانند ایران در نظر گرفته شده بود. در واقع، یک کار مطالعاتی چند ده ساله پیاده‌سازی شد، تا کشور‌های سلطه این سند را روی کشور‌های امثال ما پیاده‌سازی کنند.

جلیلی مسئله کاهش جمعیت در ایران را یک بحران جدی دانست و با اشاره به وقوع این بحران حتی در کشور‌های توسعه‌یافته گفت: اگرچه بسیاری از کشور‌ها حتی کشور‌های غربی مانند آلمان و ژاپن با مشکل کاهش جمعیت رو‌به‌رو هستند، ولی مسئله ایران استثناست. کاهش جمعیت در ایران در تاریخ بشر بی‌سابقه است. این گزاره را همسر بیل گیتس بیان می‌کند. یعنی این میزان ترمزی که در مسئله جمعیت کشیده شد، در تاریخ بشر بی‌سابقه بوده است.

این کارگردان با بیان اینکه همچنان سیاست کاهش جمعیت در کشور‌های مختلف اجرا می‌شود، افزود: سازمان بهداشت جهانی نیز در یک فریب بزرگ کاهش جمعیت در ایران را ستود و آن را به عنوان یک امتیاز در جهت کنترل میزان جمعیت به سایر کشور‌های جهان معرفی کرد. همچنان این فریب در سایر کشور‌ها وجود دارد و به عنوان الگوی ثابت سیاست کنترل جمعیت در نظر گرفته می‌شود.

وی یادآوری کرد که دنیا در حال بیدار شدن است و جمعیت رابطه مستقیمی با توسعه، امنیت، اقتصاد و شاد بودن دارد.

مستند «اجتماع تنها» محصول مشترک مدیریت تولیدات الگویی و کارگروه سبک زندگی و خانواده ستاد تحول صداوسیماست، که در قالب پنج قسمت ۳۰ دقیقه‌ای تهیه و تدوین شده است. این مجموعه مستند به‌زودی از شبکه‌های سراسری پخش خواهد شد. این مستند که با هدف بررسی ابعاد اجتماعی و چالش‌های جمعیتی کشور تولید شده است، محوریت خود را بر دغدغه‌های اندیشمندان، متخصصان و سیاست‌گذاران قرار داده است.