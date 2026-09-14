باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در حاشیه بازدید از واحد تولیدی مرغ تخمگذار متعلق به آقای فرخی در روستای «مداوت» از توابع شهرستان ازنا، در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز لرستان ضمن تقدیر از تلاشهای تولیدکنندگان این صنعت، وضعیت فعلی تولید تخممرغ در استان را تشریح کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به آمار واحدهای فعال گفت: «در حال حاضر ۱۹ واحد مرغ تخمگذار با ظرفیت یک میلیون و ۶۵۰ هزار در استان فعالیت دارند که سالانه حدود ۱۵ هزار تن تخممرغ تولید میکنند.»
وی در ادامه با بیان اینکه سرانه مصرف استان حدود ۲۲ هزار تن در سال است، افزود: «با وجود ظرفیتهای موجود، در تأمین نیاز کامل استان با کسری مواجه هستیم و سالانه حدود ۷ هزار تن تخممرغ از سایر استانها تأمین میشود. با این حال، برنامههای توسعهای خوبی در دستور کار قرار دارد؛ بهطوریکه با بهرهبرداری از واحدهای در دست اقدام، پیشبینی میشود حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تن به ظرفیت تولید استان اضافه شود.»
صیادی همچنین تصریح کرد: «علاوه بر این، موافقتهای اصولی متعددی برای راهاندازی واحدهای جدید صادر شده است که در صورت بهرهبرداری کامل از این طرحها، استان لرستان به خودکفایی کامل در تأمین تخممرغ مورد نیاز خود خواهد رسید.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات مطرح شده از سوی بهرهبرداران، بهویژه در واحد ۱۱۰ هزار قطعهای آقای فرخی، گفت: «حمایت از تولیدکنندگان اولویت اصلی ماست. در همین راستا، بهزودی جلسات ویژهای را با مدیریت بانک کشاورزی استان برای رفع مشکلات بدهیهای بانکی و چالشهای شرکتهای بذری برگزار خواهیم کرد تا با مرتفعسازی این موانع، مسیر تولید و اشتغال در این واحدها هموارتر شود.»
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در پایان ضمن تأکید بر نقشآفرینی واحدهای تولیدی شهرستان ازنا در اقتصاد کشاورزی استان، اظهار امیدواری کرد که با همافزایی دستگاههای اجرایی و بانکهای عامل، شاهد رونق هرچه بیشتر تولید در استان لرستان شود.
منبع: "روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان"