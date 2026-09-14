باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد شامگاه امروز در دیدار با جمعی از بانوان دارای پست‌های مدیریتی و ارشد کشور عراق اظهار کرد: امروز در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی بشر قرار داریم و ظلم و بی‌عدالتی در بخش‌هایی از جهان حاکم است، بنابراین جامعه انسانی باید نسبت به این شرایط آگاهی پیدا کند.

وی افزود: نخستین مرحله آگاهی این است که انسان وضعیت موجود را نامطلوب بداند، در مرحله دوم به‌ضرورت تغییر آن ایمان بیاورد و در مرحله سوم برای اصلاح شرایط، آمادگی فداکاری داشته باشد.

تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به اعتراضات دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم غزه، این حرکت را نشانه‌ای از افزایش آگاهی در جامعه جهانی دانست و تصریح کرد: اگر آگاهی به مرحله فداکاری برسد، زمینه حرکت برای اصلاح شرایط و فراهم شدن مقدمات ظهور ایجاد خواهد شد.