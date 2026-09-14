تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با تأکید بر اینکه ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) نیازمند فراهم شدن مقدمات آن است، گفت: آگاهی، ایمان به ضرورت تغییر شرایط و آمادگی برای فداکاری، سه مرحله‌ای است که جامعه منتظر باید برای زمینه‌سازی ظهور طی کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعلی‌اکبر اجاق‌نژاد شامگاه امروز در دیدار با جمعی از بانوان دارای پست‌های مدیریتی و ارشد کشور عراق اظهار کرد: امروز در یکی از سخت‌ترین شرایط تاریخی بشر قرار داریم و ظلم و بی‌عدالتی در بخش‌هایی از جهان حاکم است، بنابراین جامعه انسانی باید نسبت به این شرایط آگاهی پیدا کند.
 
وی افزود: نخستین مرحله آگاهی این است که انسان وضعیت موجود را نامطلوب بداند، در مرحله دوم به‌ضرورت تغییر آن ایمان بیاورد و در مرحله سوم برای اصلاح شرایط، آمادگی فداکاری داشته باشد.
 
تولیت آستان مقدس مسجد جمکران با اشاره به اعتراضات دانشجویان آمریکایی در حمایت از مردم غزه، این حرکت را نشانه‌ای از افزایش آگاهی در جامعه جهانی دانست و تصریح کرد: اگر آگاهی به مرحله فداکاری برسد، زمینه حرکت برای اصلاح شرایط و فراهم شدن مقدمات ظهور ایجاد خواهد شد.
 
حجت الاسلام والمسلمین اجاق‌نژاد خاطرنشان کرد: حضرت مهدی(عج) برای تشکیل حکومت جهانی به انسان‌هایی آگاه، باتقوا و فداکار نیاز دارد و تا زمانی که چنین نیروهایی تربیت نشده باشند، شرایط لازم برای ظهور فراهم نخواهد شد.وی خطاب به بانوان حاضر در این دیدار ابراز کرد: اگر خواهان تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) هستیم، باید در تربیت نسل آگاه و فداکار و تقویت تقوا و آمادگی خود جدیت داشته باشیم و در این مسیر با تمام توان حرکت کنیم.
 
منبع:روابط عمومی مسجد مقدس جمکران
برچسب ها: مسجد مقدس جمکران ، کشور عراق
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