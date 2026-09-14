باشگاه خبرنگاران جوان - نامدار صیادی اظهار داشت: لوبیا یکی از منابع مهم تأمین پروتئین گیاهی است و خوشبختانه استان لرستان جایگاه بسیار مطلوبی در این زمینه در سطح کشور دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه سطح زیر کشت لوبیای استان ۱۵ هزار و ۶۰۰ هکتار است، افزود: با تولید ۴۸ هزار تن لوبیا، استان لرستان با فاصله کمی از استان فارس، رتبه دوم تولید این محصول را در کشور به خود اختصاص داده است.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت استراتژیک مدیریت منابع آبی در بخش کشاورزی تصریح کرد: موضوع مهمی که در بازدید امروز مورد توجه است، مبحث بهرهوری آب در مزارع لوبیاست. خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته، حدود ۶ هزار هکتار از اراضی تحت کشت این محصول به سیستمهای نوین آبیاری مجهز شدهاند که این امر منجر به کاهش ۵۰ درصدی مصرف آب شده است، که کل آب صرفه جویی شده بیش از ۳۶ میلیون متر مکعب میشود.
مهندس صیادی با تشریح محاسبات کارشناسی انجام شده در این حوزه گفت: بر اساس بررسیهای فنی، هر هکتار مزرعه لوبیا به روش سنتی حدود ۱۲ هزار مترمکعب آب مصرف میکند، در حالی که با بهکارگیری روشهای آبیاری نوین و تحتفشار، این میزان به ۶ هزار مترمکعب در هکتار کاهش یافته است. این صرفهجویی عظیم به لحاظ حجمی، تقریباً معادل ظرفیت آبگیری سد ایوشان در شهرستان خرم آباد است.
وی در پایان، ضمن قدردانی از زحمات کارشناسان پهنهبندی و مروجین کشاورزی، خاطرنشان کرد: این دستاورد نشاندهنده ضریب نفوذ دانش در بین کشاورزان و اهمیتبخشی به مدیریت منابع آب است که علاوه بر صرفهجویی چشمگیر، منجر به افزایش عملکرد در واحد سطح نیز شده است. امیدواریم با تداوم این مسیر، شاهد تسری این الگوهای بهرهور به سایر محصولات کشاورزی استان باشیم.
منبع: "روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان"