معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: از هفته آینده ارسال واکسن آنفلوانزا به کشور آغاز می‌شود و توزیع آن طی دو هفته آتی کلید می‌خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ میثم ایران‌نژاد - مجاهدیان، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به وضعیت تولید واکسن در جهان تصریح کرد: «امسال به دلیل تأخیر در تحویل توالی ویروس توسط سازمان جهانی بهداشت به شرکت‌های واکسن‌ساز، تولید جهانی واکسن با وقفه مواجه شد که این مسئله بر فرآیند تأمین در سایر کشورها نیز اثرگذار بود. با این حال، سازمان غذا و دارو با هماهنگی و پیگیری مستمر، تمام توان خود را برای جبران این تأخیر به کار گرفته است.»

مجاهدیان در خصوص جزئیات تأمین واکسن افزود: «مذاکرات برای تأمین ۶.۵ میلیون دوز واکسن در جریان است که از این میزان، ۲.۵ میلیون دوز قطعی شده و مذاکرات برای ۴ میلیون دوز باقی‌مانده نیز در حال نهایی شدن است. بخشی از این محموله‌ها برای ایمن‌سازی اقشار آسیب‌پذیر در اختیار معاونت بهداشتی وزارت بهداشت قرار می‌گیرد و حدود ۴.۵ میلیون دوز نیز برای توزیع عمومی در سطح کشور تدارک دیده شده است.»

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برچسب ها: واکسن آنفولانزا ، وزارت بهداشت
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