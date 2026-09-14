باشگاه خبرنگاران جوان- مجتبی دهقانی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان گفت: ساعت ۹:۴۰ صبح امروز، ۲۳ شهریورماه، حادثه ریزش چاه و گرفتار شدن سه کارگر درون آن در شهرک صنعتی سجزی به ستاد فرماندهی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه ۱۵ اصفهان به همراه نیرو‌های آتش‌نشانی سجزی و با حضور آتش‌پاد سوم نصیری، رئیس ایستگاه ۱۵، به محل حادثه اعزام شدند و عملیات نجات افراد گرفتار را در دستور کار قرار دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان ادامه داد: آتش‌نشانان پس از حضور در محل، با رعایت اصول ایمنی و استفاده از تجهیزات تخصصی، عملیات نجات را آغاز کردند و هر سه کارگر را از داخل چاه خارج کردند.

وی گفت: دو نفر از کارگران بدون صدمات جدی از چاه خارج شدند، اما متأسفانه کارگر سوم به دلیل شدت آسیب‌های وارده جان خود را از دست داد.

دهقانی با اشاره به تلاش نیرو‌های امدادی برای مدیریت این حادثه تصریح کرد: سرعت عمل و مهارت آتش‌نشانان در اجرای عملیات، زمینه خروج افراد گرفتار و جلوگیری از بروز آسیب‌های بیشتر را فراهم کرد.