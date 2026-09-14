رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از اهدای ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات سرمایشی به بیمارستان‌های استان توسط خیرین در همایش مهر ماندگار خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - ‌دکتر حاتم بوستانی مدیردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تشریح جزئیات این اهدای تجهیزات، اشاره کرد که بخش قابل توجهی از این وسایل شامل ۳۲ دستگاه کولر و ۳۲ دستگاه یخچال و همچنین ۹ دستگاه کولر اسپلیت است که جهت تجهیز بخش‌های مختلف بیمارستانی ارسال شده است.

او همچنین افزود که ۵ دستگاه کولر گازی به‌طور ویژه و با هدف کاهش رنج بیماران، به بیمارستان سینا اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ادامه به امضای تفاهم‌نامه‌ای اشاره کرد که بر اساس آن، بسته های غذایی به ارزش ۴ میلیارد تومان برای گروه‌های خاص و نیازمندی که تهیه این اقلام برایشان هزینه‌بر است، تامین خواهد شد که این اقدام در راستای حمایت‌های جامع از بیماران کم‌برخوردار در کنار تجهیزات رفاهی صورت گرفته است.

دکتر بوستانی در پایان به نقش ایرانیان خارج از کشور و وزارت امور خارجه در ارتقای خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: بازسازی بیمارستان امام رضا (ع) اندیمشک با همکاری وزارت امور خارجه و کمک‌های ایرانیان مقیم خارج و کارکنان این وزارتخانه به مبلغ بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به انجام رسیده است.

او ضمن قدردانی از نیکوکاران، بر تداوم این همکاری‌ها برای بهبود خدمات رفاهی و درمانی در بیمارستان‌های استان تأکید کرد.

برچسب ها: دانشگاه علوم پزشکی ، تجهیزات بیمارستان
خبرهای مرتبط
مشارکت حدود ۲۶ میلیارد تومانی خیرین سلامت در تجهیز بیمارستان سینا
دستگیری سارقان تجهیزات بیمارستان
بیش از ۴۳ میلیارد ریال صرف بهسازی تجهیزات درمانی خواف شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بخش تجاری مرز شلمچه باز شد
کشف پیکر مطهر یک شهید در طلاییه
اهدای بیش از ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات سرمایشی به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
دستگیری شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌ شده چهل‌ پا اندیمشک
۲۱ مدرسه در اندیکا چشم‌انتظار اعتبار/ دانش‌آموزان همچنان در کانکس درس می‌خوانند
آخرین اخبار
دستگیری شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌ شده چهل‌ پا اندیمشک
۲۱ مدرسه در اندیکا چشم‌انتظار اعتبار/ دانش‌آموزان همچنان در کانکس درس می‌خوانند
اهدای بیش از ۲۰ میلیارد تومان تجهیزات سرمایشی به بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
کشف پیکر مطهر یک شهید در طلاییه
بخش تجاری مرز شلمچه باز شد
جزئیات آلودگی هوا در شهر‌های خوزستان
شهادت ملوان خوزستانی در راه دفاع از امنیت تایید شد
تردد مسافر در شلمچه و چذابه به حالت عادی بازگشته است