باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - دکتر حاتم بوستانی مدیردانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز با تشریح جزئیات این اهدای تجهیزات، اشاره کرد که بخش قابل توجهی از این وسایل شامل ۳۲ دستگاه کولر و ۳۲ دستگاه یخچال و همچنین ۹ دستگاه کولر اسپلیت است که جهت تجهیز بخشهای مختلف بیمارستانی ارسال شده است.
او همچنین افزود که ۵ دستگاه کولر گازی بهطور ویژه و با هدف کاهش رنج بیماران، به بیمارستان سینا اختصاص یافته است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ادامه به امضای تفاهمنامهای اشاره کرد که بر اساس آن، بسته های غذایی به ارزش ۴ میلیارد تومان برای گروههای خاص و نیازمندی که تهیه این اقلام برایشان هزینهبر است، تامین خواهد شد که این اقدام در راستای حمایتهای جامع از بیماران کمبرخوردار در کنار تجهیزات رفاهی صورت گرفته است.
دکتر بوستانی در پایان به نقش ایرانیان خارج از کشور و وزارت امور خارجه در ارتقای خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: بازسازی بیمارستان امام رضا (ع) اندیمشک با همکاری وزارت امور خارجه و کمکهای ایرانیان مقیم خارج و کارکنان این وزارتخانه به مبلغ بالغ بر ۵۰۰ میلیون تومان به انجام رسیده است.
او ضمن قدردانی از نیکوکاران، بر تداوم این همکاریها برای بهبود خدمات رفاهی و درمانی در بیمارستانهای استان تأکید کرد.