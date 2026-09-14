فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: سوپر نفتکش «الگایا» در جنوب تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین‌های دریایی منفجر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: سوپر نفتکش «الگایا» به شماره دریانوردی ۹۳۲۵۳۳۶ که قصد عبور از منطقهء ممنوعه در جنوب تنگه هرمز را داشت، بر اثر برخورد با مین‌های دریایی منفجر شد.

در این گزارش آمده است: تلاش برای مهار آتش بی نتیجه بوده و کل نفتکش در شعله‌های آتش گرفتار شده است.

فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران ادامه داد: پیش از این نسبت به خطرناک بودن معبر غیر قانونی هشدار داده شده بودو

در این گزارش آمده است: نیروی دریایی سپاه با قاطعیت اعلام می‌کند تنگه هرمز مسدود و همچنان تحت کنترل هوشمند ما می‌باشد.

برچسب ها: تنگه هرمز ، نیروی دریایی سپاه
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