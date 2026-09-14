باشگاه خبرنگاران جوان - نواب قائدی اظهار کرد: همزمان با سفر وزیر نیرو به فارس، ۱۰ پروژه توسعه و پایداری شبکه برق با سرمایهگذاری ۳ هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان در شهرستانهای شیراز، داراب، زریندشت و جهرم به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی یک پروژه در شیراز آغاز میشود. همچنین ۱۱ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۳۵ مگاوات و سرمایهگذاری ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در داراب و زریندشت افتتاح خواهد شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس با اعلام این خبر گفت: مجموع طرحهای حوزه برق و انرژیهای تجدیدپذیر که همزمان با سفر وزیر نیرو در استان فارس به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود، ۶ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است.
او افزود: در بخش توسعه و پایداری شبکه برق، ۱۱ پروژه در چهار شهرستان فارس پیشبینی شده که از این تعداد ۱۰ پروژه به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی یک پروژه نیز آغاز خواهد شد.
قائدی با اشاره به سهم شیراز از این طرحها گفت: در شیراز پنج پروژه با سرمایهگذاری یکهزار و ۱۸۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد و عملیات اجرایی احداث پست دائم ۶۶ کیلوولت گویم نیز با سرمایهگذاری یکهزار و ۲۰۰ میلیارد تومان آغاز میشود.
او ادامه داد: پست موقت ۶۶ کیلوولت گویم با ظرفیت ۱۵ مگاولتآمپر و سرمایهگذاری ۲۰۰ میلیارد تومان، پست ۶۶ کیلوولت سراج با ظرفیت ۳۰ مگاولتآمپر و اعتبار ۸۰۰ میلیارد تومان، افزایش ظرفیت خط صدرا ـ ملکمکان شامل ۲۶ کیلومتر خط تکمداره ۲۳۰ کیلوولت با اعتبار ۱۲۰ میلیارد تومان، تعویض تابلو حفاظت و کنترل خط و ترانس در ایستگاه امیرکبیر با اعتبار ۳۵ میلیارد تومان و تهیه و تعویض ۲۵ دستگاه فیدر ۲۰ کیلوولت کلیدخانه ایستگاه شهروز شهر با اعتبار ۲۵ میلیارد تومان، از جمله پروژههای قابل بهرهبرداری در شیراز هستند.
به گفته مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس، در داراب و زریندشت نیز سه پروژه توسعه و پایداری شبکه برق با مجموع سرمایهگذاری یکهزار و ۷۵ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
او گفت: پست موقت ۶۶ کیلوولت زریندشت با ظرفیت ۴۰ مگاولتآمپر و اعتبار ۴۵۰ میلیارد تومان و خط ۶۶ کیلوولت داراب ـ زریندشت به طول ۲۰.۳ کیلومتر در قالب خط دو مداره و با سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد تومان افتتاح میشود.
قائدی افزایش ظرفیت پست ۲۳۰ کیلوولت داراب را از دیگر طرحهای این بخش عنوان کرد و افزود: در فاز نخست این پروژه، ظرفیت پست از ۳۲۰ به ۳۶۰ مگاولتآمپر افزایش مییابد و برای اجرای آن ۳۲۵ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده است.
او در خصوص طرحهای برقرسانی شهرستان جهرم نیز افزود: خط انتقال جهرم ۴ به طول ۱۰.۶ کیلومتر در قالب خط دومداره با تخصیص ۸۰ میلیارد تومان اعتبار، به همراه پست ۶۳/۲۰ کیلوولت جهرم ۴ با ظرفیت ۴۰ مگاولتآمپر و اعتبار ۱۹۵ میلیارد تومان، با حضور وزیر محترم نیرو افتتاح و بهطور رسمی بهرهبرداری خواهد شد.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس هدف از اجرای این طرحها را افزایش ظرفیت انتقال و فوقتوزیع، تقویت زیرساختهای شبکه و ارتقای پایداری تأمین برق در مناطق مختلف استان عنوان کرد.
بهره برداری از ۱۱ نیروگاه خورشیدی در داراب و زریندشت
به گفته قائدی، در بخش انرژیهای تجدیدپذیر نیز ۱۱ نیروگاه خورشیدی با ظرفیت مجموع ۳۵ مگاوات در شهرستانهای داراب و زریندشت به بهرهبرداری میرسد که ارزش سرمایهگذاری اعلامشده برای این نیروگاهها ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است.
مدیرعامل برق منطقهای فارس افزود: در داراب، نیروگاه خورشیدی سه مگاواتی چشمه گلابی با ارزش روز ۲۴۰ میلیارد تومان و سرمایهگذاری دولتی ۱۰۰ میلیارد تومان افتتاح میشود. عملیات اجرایی این نیروگاه از سال ۱۴۰۴ آغاز شده و در سال ۱۴۰۵ به بهرهبرداری میرسد.
او گفت: در زریندشت نیز ۱۰ نیروگاه خورشیدی هر کدام با ظرفیت ۳.۲ مگاوات و مجموع ظرفیت ۳۲ مگاوات به بهرهبرداری خواهد رسید. ارزش روز این طرحها ۲ هزار و ۵۶۰ میلیارد تومان و سرمایهگذاری دولتی اعلامشده برای آنها ۱۰۰ میلیارد تومان است.
بر اساس اعلام شرکت برق منطقهای فارس، کاهش تلفات شبکه و اصلاح ولتاژ شبکه پاییندست از اهداف اجرای نیروگاههای خورشیدی در این دو شهرستان است.
وزیر نیرو شامگاه دوشنبه برای سفری دو روزه وارد شیراز شد؛ سفری که در جریان آن، ضمن بازدید از طرحهای صنعت آب و برق، شماری از پروژههای این حوزه در شهرستانهای مختلف فارس به بهرهبرداری میرسد.
نخستین برنامه وزیر نیرو، شامگاه دوشنبه در شهر مرودشت و با حضور در نشست بررسی مسائل و مشکلات آب و برق شهرستانهای مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان برگزار میشود.
منبع: شرکت برق منطقهای فارس