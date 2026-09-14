سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اندیمشک از دستگیری یک شکارچی غیرمجاز و کشف لاشه یک رأس کل وحشی در منطقه حفاظت شده چهل پا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - یاسر رنجبر سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک گفت: در پی دریافت گزارش یکی از همیاران طبیعت مبنی بر حضور شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت‌ شده چهل‌ پا، تیم عملیاتی اداره محیط زیست شهرستان بلافاصله به منطقه اعزام شد.

او افزود: مأموران پس از گشت و پایش منطقه، فرد متخلف را شناسایی و دستگیر کردند. در این عملیات یک دستگاه خودرو، یک قبضه سلاح PCP و لاشه یک رأس کل وحشی که بر اثر شکار غیرمجاز تلف شده بود، کشف و ضبط شد.

رنجبر ادامه داد: پس از هماهنگی با سپهوند دادستان شهرستان اندیمشک، صورتجلسه و گزارش قانونی مربوطه تنظیم و فرد دستگیرشده برای طی مراحل قضایی به کلانتری ۱۱ اندیمشک تحویل داده شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست اندیمشک با تأکید بر نقش مؤثر همیاران طبیعت در حفاظت از حیات وحش گفت: گزارش‌ های مردمی نقش کلیدی در شناسایی تخلفات دارد و گشت و پایش مناطق تحت مدیریت به‌ صورت مستمر ادامه دارد. وی هشدار داد: با هرگونه تخلف در حوزه شکار و صید مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.

برچسب ها: شکارچی غیرمجاز ، اندیمشک ، منطقه حفاظت شده
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