باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور در حاشیه سفر به هند و شرکت در اجلاس سران بریکس، در گفتگویی تلویزیونی با شبکه «ایندیا تودی»، اظهار کرد: ارتباط ما با نخست وزیر محترم هندوستان از زمانی که بنده مسئولیت [ریاست جمهوری]را پذیرفتم روز به روز بهتر میشود و در حقیقت این به خاطر آن ارتباط عمیق فرهنگی است که ما با یکدیگر داریم
وی افزود: کشورهای ایران و هندوستان دارای فرهنگی طولانی در طول تاریخ بودند که به بیش از چندین هزار سال میرسد و این ارتباطات چیزی نیست که با تغییر زمان بتواند عوض شود و ما تلاش میکنیم این ارتباطات را روز به روز بهتر کنیم.
پزشکان تاکید کرد: ما تلاش میکنیم بر پایههای فرهنگ عمیقی که با هند داشتیم بتوانیم بنایی تازه به وجود آوریم به یکدیگر کمک کنیم تا از تمامیت خواهی که در دنیا شکل میگیرد سعی کنیم با قدرت در منطقه یکدیگر جلوگیری کنیم.
وی با اشاره به حمله آمریکا به ایران بیان کرد: جنگ را آنها شروع کردند. آنها بدون هیچ مبنای قانون بینالمللی و انسانی و بیهیچ چهارچوبی به کشور ما حمله کردند، رهبر ما را شهید کردند، فرماندهان ما را شهید کردند، بچههای بیگناه ما را در مدرسه در عرض یک روز، همه آنها را شهید کردند، دانشمندان ما را و زیرساختهای ما را زدند و متأسفانه این کارهایی که آنها کردند، با هیچ چهارچوب بینالمللی و قوانین بشری سازگاری ندارد. در نتیجه این روندی که آنها کردند، ما فقط از خودمان دفاع کردیم.
پزشکیان در رابطه به بندر راهبردی چابهار، ادامه داد: در رابطه با چابهار و ارتباطی که میتوانیم ما با هندوستان داشته باشیم، ایران از نظر ژئوپولیتیکی در جایگاهی قرار گرفته که از نظر حملونقل عمومی و ارتباطاتی که در منطقه میتواند داشته باشد، یک چهارراهی است که میتواند جنوب را به شمال، شمال را به جنوب، شرق را به غرب و به همدیگر وصل بکند و آسانترین، اقتصادیترین و راحتترین مسیری است که میتواند برای کشورهای منطقه در ایجاد ارتباطات اقتصادی کمککننده باشد.
وی عنوان کرد: ما میتوانیم، از قدیم هم اینگونه بوده، ایران مسیری بوده در مسیر راه ابریشم و این ارتباطات و فرهنگها از همین مسیرها شکل میگرفته و این میتواند دوباره زنده بشود. ما آمادگی کامل داریم برای اینکه دوباره این مسیر را زنده کنیم، دست به دست هم بدهیم. طبیعتاً باعث خواهد شد که تجربهها، مهارتها و فرهنگها با همدیگر روابط خیلی بهتری داشته باشند.
پزشکیان در رابطه با سرمایهگذاری در چابهار، گفت: در این رابطه گفتوگوهایی با هم داشتیم. در مجموعه، همه این روشها و جهتگیریهای مختلف را با همدیگر گفتوگو کردیم. هندوستان میتواند در چابهار سرمایهگذاری کند. البته فعلاً یکسری سرمایهگذاریهایی دارد و دارد انجام میدهد. میتواند بیاید و مشارکتی کار کند و یا میتواند از نظر تجاری، یک مشارکت، در حقیقت همراهی با همدیگر داشته باشیم که با همدیگر بتوانیم در رابطه با مسائل مختلفی که هست، به صورت مشارکتی تعامل بکنیم. این چیزی است که ما آمادهایم در تمام آن انتخابهایی که وجود دارد، با همدیگر عمل کنیم.
رئیس جمهور در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوان در ایران سرمایهگذاری کرد، در حالی که این کشور از آمریکا مورد تحریمهای یکجانبه قرار گرفته است، تاکید کرد: هدف بریکس، چیزی است که ما اینجا آمدهایم و جمع شدهایم، برای این است که این روندی را که آمریکا شروع کرده و هر کشوری را دلش میخواهد تحریم میکند، یک چنین تمامیتخواهی را بشکند. برای اینکه نتواند این کار را بکند، بریکس شکل گرفته است.
وی افزود: در بریکس قرار است نوع معاملات، تجارت و همکاری ما مستقل از این باشد که یک کشوری بتواند هر کشوری را دلش خواست تحریم بکند و با همدیگر بتوانیم تعامل بکنیم. ما اینجا جمع شدهایم که بر اساس آن به همدیگر کمک کنیم، راه پیدا بکنیم و به همدیگر از همدیگر پشتیبانی بکنیم که این تمامیتخواهی و یکجانبهگرایی را در مقابلش بتوانیم بایستیم و این چیزی است که هدف این اجلاسی است که ما اینجا، بزرگ دنیا، چین، روسیه، هند نشستیم که این راه را پیدا کنیم و آمریکا را از یکجانبهگرایی بکشیم بیرون و بتوانیم با همدیگر تعامل بکنیم. این رسالت و مسئولیت همین اجلاسی است که باید با همدیگر داشته باشیم.
رئیسجمهور در رابطه با کشور امارات، گفت: ما هیچ مشکلی با امارات نداریم. هیچکدام از کشورهای منطقه مشکل نداریم. ما با پایگاههایی که آمریکا در این کشورها دارند و به کشور ما از همان پایگاهها دارند تجاوز میکنند، مشکل داریم. اماراتیها و بقیه کشورهای منطقه، همهشان برادرهای ما هستند. ما یک عمر با هم زندگی کردهایم، ما یک عمر با هم تجارت کردهایم، یک عمر با هم کمک کردهایم.
وی ادامه داد: این آمریکاست که آمده در آنجا پایگاه زده، از آن پایگاه بچههای ما را شهید میکند، زیرساختهای ما را میزند و رهبران ما، دانشمندان ما، مردمان ما را بمباران میکنند. در حقیقت مشکل این است که نباید کشورهای دوست و همسایه به دشمنان اجازه بدهند از خاک آنها به کشور دیگری حمله بکنند.
پزشکیان عنوان کرد: ما الان با کشور امارات ارتباط خوبی داریم، ولی این آمریکاست که نمیخواهد این اتفاق بیفتد. به خاطر این نمیخواهد این اتفاق رخ بدهد، آمریکا نفت، معادن و ذخایر معدنی منطقه را برمیدارد و میبرد، بعد به جای آنها اسلحه، موشک، هواپیما به کشورها میدهد که ما را از همدیگر بترساند و یا ما را به جان همدیگر بیندازد که با هم دعوا کنیم.
وی بیان کرد: آمریکا هم سرمایه این منطقه را دارد میبرد و هم امنیت و صلح را در منطقه دارد تخریب میکند. ما خودمان میتوانیم با کشورهای همسایه دست به دست هم بدهیم و صلح و امنیت را در منطقه پیاده کنیم، به همدیگر کمک کنیم، به مردم خودمان کمک بکنیم و توسعه و اقتصاد و فرهنگ را دوباره شکوفا بکنیم.
منبع: مهر