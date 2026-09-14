وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک روسی «وی‌تی‌بی» (VTB) را که بخش عمده سهام آن متعلق به دولت روسیه است، به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران افزود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه بانک روسی «وی‌تی‌بی» (VTB) را — که بخش عمده سهام آن متعلق به دولت روسیه است — به فهرست تحریم‌های مرتبط با ایران افزود.

این تحریم‌ها توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام شد، بدون آنکه توضیحی درباره دلیل این تصمیم ارائه شود. این وزارتخانه پیش‌تر در سال ۲۰۱۴ نخستین دور تحریم‌ها را علیه این بانک اعمال کرده بود.

دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، کارزار فشار اقتصادی بر ایران را اعلام کرد که شامل تحریم‌های ثانویه علیه کشور‌هایی می‌شود که با تهران مراودات تجاری دارند. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، مدعی شد که رهبران جهان باید میان ایالات متحده و ایران یکی را انتخاب کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: تحریم روسیه ، وزارت خزانه داری
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