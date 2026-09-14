باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی، تکمیل این مدارس به یکی از مطالبات مهم دانشآموزان و خانوادههای آنها تبدیل شده است. در حالی که برخی پروژههای آموزشی اندیکا به مراحل پایانی ساخت رسیدهاند، کمبود اعتبار همچنان مانع بهرهبرداری از آنهاست.
برخی از این مدارس برای تکمیل تنها به اجرای تأسیسات برق و انجام بخشی از عملیات نهایی نیاز دارند؛ با این حال، نیمهتمام ماندن پروژهها موجب شده دانشآموزان همچنان در فضاهای موقت و کانکسها به تحصیل ادامه دهند.
در برخی نقاط، ساختمان مدرسه جدید در کنار کانکسهایی قرار دارد که دانشآموزان در آنها مشغول تحصیل هستند، تصویری که ضرورت تسریع در تکمیل پروژههای آموزشی و تحویل آنها به دانشآموزان را بیش از پیش نشان میدهد.
از سوی دیگر، پیمانکاران پروژههای مدرسهسازی با اشاره به مطالبات پرداختنشده خوداعلام کردهاند در صورت پرداخت مطالبات از سوی ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس،امکان ادامه عملیات وتکمیل پروژههاراخواهند داشت.
محمد جوادخلیلی، معاون مشارکت های مردمی ادارهکل نوسازی مدارس استان خوزستان، با اشاره به وضعیت پروژههای آموزشی اندیکا گفت: ۲۱ مدرسه مذکور تا بهمنماه امسال تکمیل میشوند.
با وجود این وعده، دانشآموزان و خانوادههای آنها امیدوارند روند تأمین اعتبار و تکمیل پروژهها با سرعت بیشتری انجام شود تا بتوانند سال تحصیلی را در مدارس نوساز و استاندارد آغاز کنند.