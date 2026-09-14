تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: دشمنان پس از ناکامی در تحقق اهداف خود به دنبال ایجاد شکاف در جامعه ایران هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - مهدی قاسمی در یکصد و نود و هشتمین شب ایستادگی مردم شهرستان سنندج، با اشاره به تاریخ معاصر ایران و سرنوشت پادشاهان گذشته اظهار کرد: اگر تاریخ را مرور کنیم، می‌بینیم بسیاری از حاکمان گذشته کشور در بزنگاه‌های حساس از سوی قدرت‌های خارجی رها شدند و حتی پایان زندگی برخی از آنها در خارج از ایران رقم خورد.

وی با اشاره به دوران پهلوی افزود: وابستگی حکومت گذشته به آمریکا و کشورهای غربی موجب شد در شرایط بحرانی، حتی حامیان خارجی نیز حاضر به پذیرش و حمایت از آنها نباشند و این تجربه تاریخی نشان می‌دهد تکیه بر بیگانگان نمی‌تواند ضامن بقای یک حکومت یا امنیت یک ملت باشد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به جایگاه رهبری در جمهوری اسلامی بیان کرد: مردم زمانی که احساس کنند یک رهبر در کنار آنها ایستاده و برای استقلال و عزت کشور هزینه می‌دهد، نسبت به او احساس تعلق و اعتماد پیدا می‌کنند. به همین دلیل است که حضور گسترده مردم در مراسم تشییع رهبران و شخصیت‌های اثرگذار را نمی‌توان صرفاً یک اتفاق معمولی دانست.

قاسمی درباره ویژگی‌های شخصیتی رهبر شهید جمهوری اسلامی نیز گفت: یکی از نکاتی که باید برای نسل جوان تبیین شود، سبک زندگی ساده و دوری خانواده ایشان از مناصب و موقعیت‌های حکومتی بود؛ موضوعی که حتی برخی منتقدان و مخالفان نیز درباره آن سخن گفته‌اند.

وی ادامه داد: ۳۷ سال حضور در بالاترین جایگاه سیاسی کشور، در حالی که فرزندان و اعضای خانواده رهبر شهید در ساختار قدرت و مناصب دولتی حضور پررنگی نداشتند، موضوعی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به آخرین سفر استانی رهبر شهید جمهوری اسلامی به کردستان گفت: استقبال مردم کردستان از این سفر نشان داد که پیوند مردم این منطقه با ایران و نظام جمهوری اسلامی عمیق است.

قاسمی افزود: ایران کشوری متشکل از اقوام و مذاهب مختلف است و مسوولان کشور باید به گونه‌ای رفتار کنند که هیچ قوم یا مذهبی احساس بیگانگی و غربت نکند؛ مردم کردستان نیز در طول سال‌های گذشته بارها نشان داده‌اند که در دفاع از کشور و مرزهای ایران حضوری جدی داشته‌اند.

وی با اشاره به حضور اهل سنت در مناسبت‌های ملی اظهار کرد: این حضور نشان‌دهنده آن است که موضوع وحدت شیعه و سنی در ایران تنها یک شعار نیست و مردم در بزنگاه‌های حساس می‌توانند در کنار یکدیگر قرار بگیرند.

قاسمی با اشاره به تحولات اخیر منطقه تصریح کرد: دشمن امروز بیش از گذشته روی اختلافات داخلی ایران سرمایه‌گذاری کرده است. آنها تلاش می‌کنند با ایجاد دوقطبی و اختلاف میان گروه‌های مختلف، انسجام اجتماعی را هدف قرار دهند.

وی گفت: اختلاف نظر در یک جامعه طبیعی است، اما نباید اجازه دهیم اختلافات سیاسی و اجتماعی به شکافی تبدیل شود که دشمن بتواند از آن استفاده کند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: در شرایطی که کشور با تهدیدهای مختلف خارجی مواجه است، مسئولان، نخبگان و جریان‌های سیاسی باید مراقب ادبیات خود باشند و به جای ایجاد دوگانه‌های جدید، مردم را به وحدت و همبستگی دعوت کنند.

قاسمی: مردم در بزنگاه‌ها کنار ایران می‌ایستند

وی با اشاره به حضور مردم در مقاطع حساس کشور گفت: ملت ایران در بحران‌های مختلف نشان داده است که زمانی که پای کشور و تمامیت ارضی ایران در میان باشد، اختلافات را کنار می‌گذارد و در کنار یکدیگر قرار می‌گیرد.

قاسمی با بیان اینکه دشمنان تصور می‌کردند می‌توانند با ایجاد اختلافات قومی و مذهبی ایران را دچار فروپاشی کنند، افزود: مردم ایران این محاسبات را بارها برهم زده‌اند و کردستان نیز یکی از نمونه‌های روشن این واقعیت است.

وی تأکید کرد: کردستان فقط متعلق به یک قوم یا یک جریان سیاسی نیست؛ این استان بخشی از ایران است و مردم آن در طول هزاران سال در کنار سایر اقوام ایرانی زندگی کرده‌اند.

قاسمی در پایان با اشاره به آیه ۵۴ سوره مائده و جایگاه ایرانیان در روایت اسلامی گفت: وعده خداوند حق است و ملت ایران با تکیه بر ایمان، وحدت و انسجام می‌تواند از مشکلات و تهدیدهای پیش‌رو عبور کند.