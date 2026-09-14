سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور از اعزام ۲۲ نخبه مهارتی ایران به چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - فاطمه منصوری، سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، در نشست خبری بدرقه و رونمایی از لباس رسمی تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران، از اعزام ۲۲ نخبه مهارتی کشور به چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت خبر داد.

وی با تاکید بر ضرورت ارتقای استاندارد‌های مهارت‌آموزی کشور تا سطح جهانی، گفت: مسابقات ملی مهارت در ۳۸ رشته و به میزبانی اصفهان برگزار شد و ۲۲ نخبه برگزیده این رقابت‌ها، ترکیب تیم ملی اعزامی به مسابقات جهانی را تشکیل می‌دهند.

منصوری با اشاره به افزایش مشارکت در این دوره از رقابت‌ها افزود: ظرفیت نخبگان مهارتی کشور بسیار بیشتر از آمار فعلی است و باید زمینه حضور استعداد‌های بیشتری در رشته‌های مختلف فراهم شود تا آنان بتوانند در عرصه‌های بین‌المللی توانمندی‌های خود را به نمایش بگذارند.

ضرورت معرفی توانمندی‌های مهارتی ایران در عرصه جهانی

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با بیان اینکه تصویر ایران در عرصه بین‌المللی باید بیش از گذشته با توانمندی و تخصص جوانان کشور نیز شناخته شود، اظهار کرد: هویت ایران در طول سال‌ها با تاریخ، فرهنگ، ادبیات و منابع طبیعی شناخته شده است، اما امروز باید ظرفیت و توانمندی جوانان ایرانی در حوزه مهارت نیز در سطح جهانی معرفی شود.

وی نقش مسابقات مهارتی را فراتر از کسب مدال و تشکیل تیم ملی دانست و تصریح کرد: فرآیند این مسابقات از مراحل شهرستانی و استانی تا اردو‌های آماده‌سازی، یک نظام آموزشی و ارزیابی گسترده ایجاد می‌کند که می‌تواند به ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی و به‌روزرسانی نظام سنجش صلاحیت حرفه‌ای بر اساس استاندارد‌های روز دنیا کمک کند.

تمدید مهلت ثبت‌نام مسابقات ملی مهارت

منصوری درباره بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت نیز گفت: این رقابت‌ها بهمن‌ماه امسال برگزار می‌شود و مهلت ثبت‌نام برای فراهم کردن امکان حضور گسترده‌تر استعداد‌های کشور تا نیمه مهرماه تمدید شده است.

وی با اشاره به آمار دوره گذشته افزود: در دوره قبل حدود ۱۰ هزار نفر برای حضور در مسابقات ثبت‌نام کردند که در نهایت ۷۰۰ نفر به مرحله کشوری راه یافتند. این در حالی است که با توجه به جمعیت جوان کشور و ظرفیت بالای استعداد‌های مهارتی، هدف‌گذاری باید به سمت افزایش چشمگیر مشارکت و تبدیل مسابقات ملی مهارت به یک جریان اجتماعی فراگیر حرکت کند.

سرپرست سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور تاکید کرد: برگزیدگان نهایی بیست‌وسومین دوره مسابقات ملی مهارت، نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در چهل‌ونهمین دوره مسابقات جهانی مهارت در ژاپن خواهند بود.

منصوری خاطرنشان کرد: هدف اصلی این رقابت‌ها صرفاً کسب مقام و مدال نیست، بلکه ایجاد و توسعه پایدار فرهنگ و خانواده مهارت در سراسر کشور است.

نخبگان مهارتی؛ سفیران ایران در عرصه فناوری و نوآوری

در ادامه این نشست، مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان، با تاکید بر ضرورت پیوند مهارت‌های نوین با صنایع و معادن کشور، برگزاری این رقابت‌ها را نمادی از همدلی و هم‌افزایی ملی دانست.

وی گفت: حضور جوانان ماهر از استان‌های مختلف نشان می‌دهد کشور از ظرفیت انسانی و تخصصی گسترده‌ای برخوردار است و باید این ظرفیت در مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی به کار گرفته شود.

استاندار اصفهان با اشاره به نقش اعضای تیم ملی مهارت در معرفی توانمندی‌های کشور افزود: این جوانان تنها شرکت‌کنندگان یک مسابقه نیستند، بلکه می‌توانند به عنوان سفیران شایسته ایران در حوزه فناوری، نوآوری و مهارت در عرصه بین‌المللی حضور داشته باشند.

جمالی‌نژاد همچنین بر ضرورت حرکت اقتصاد کشور به سمت توسعه دانش‌بنیان تاکید کرد و گفت: محدودیت منابع آب، مسائل زیست‌محیطی و سایر چالش‌های ساختاری، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه صنعتی کشور را افزایش داده است.

وی ادامه داد: استفاده از مهارت‌های پاک، افزایش بهره‌وری، توسعه اتوماسیون و بهره‌گیری از فناوری‌های نوظهور می‌تواند به بازسازی زنجیره‌های تولید و عبور از بخشی از چالش‌های اقتصادی و زیست‌محیطی کشور کمک کند.

گفتنی است، چهل‌وهشتمین دوره مسابقات جهانی مهارت با حضور نخبگان مهارتی کشور‌های مختلف برگزار خواهد شد و تیم ملی مهارت جمهوری اسلامی ایران نیز با ۲۲ نماینده در این رقابت‌ها حضور پیدا می‌کند. 

برچسب ها: مهارت ، مسابقات جهانی
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