رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران با تأکید بر ضرورت کاربردی‌شدن پژوهش‌های شهری گفت: مطالعات باید به سمت مسائل روز و نیاز‌های واقعی تهران هدایت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - علی شمسی‌پور، رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران، در مراسم اختتامیه و تجلیل از برگزیدگان هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و دوازدهمین جشنواره پژوهش و آموزش در مدیریت شهری و روستایی، بر ضرورت کاربردی‌تر شدن مطالعات و پژوهش‌های شهری تأکید کرد.

وی گفت: نوک پیکان مطالعات و پژوهش‌ها باید به سمت مسائل روز و نیاز‌های واقعی شهر تهران هدایت شود تا نتایج پژوهش‌ها بتواند در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شهری مورد استفاده قرار گیرد.

لزوم بررسی علمی سیاست‌های گران‌سازی و ارزان‌سازی تهران

شمسی‌پور یکی از موضوعات مهم و نیازمند مطالعه در تهران را دوگانه «گران‌سازی و ارزان‌سازی» زندگی در پایتخت عنوان کرد و گفت: در سال‌های گذشته دیدگاهی وجود داشته که بر افزایش هزینه زندگی در تهران با هدف کاهش جمعیت شهر تأکید می‌کرد.

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران افزود: این رویکرد پیامد‌هایی از جمله افزایش هزینه مسکن و اجاره‌بها و سوق یافتن بخشی از اقشار کم‌برخوردار به حاشیه شهر را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در مقابل، دیدگاهی نیز بر ایجاد شرایط اقتصادی مناسب برای زندگی مردم در تهران تأکید دارد و لازم است مبانی، آثار و پیامد‌های هر دو رویکرد در یک بحث و مناظره علمی بررسی شود.

شمسی‌پور با اشاره به ظرفیت «آزمایشگاه سیاست‌گذاری» اظهار کرد: می‌توان از این ظرفیت برای بررسی و ارزیابی پیامد‌های سیاست‌های مختلف شهری پیش از اجرای آنها استفاده کرد.

۲۱ قرارگاه برای پیگیری مسائل اولویت‌دار تهران

رئیس مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران همچنین با اشاره به تجربه مدیریت قرارگاهی در پایتخت گفت: این الگو که سابقه آن به دوران دفاع مقدس بازمی‌گردد، در کنار ساختار اداری شهر تهران شکل گرفته و در حال حاضر ۲۱ قرارگاه موضوعی برای پیگیری مسائل مختلف ایجاد شده است.

وی مهم‌ترین کارکرد این قرارگاه‌ها را ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف برای رسیدگی به مسائل فوری و اولویت‌دار دانست و افزود: برخی از این هماهنگی‌ها در ساختار معمول بروکراسی اداری با چنین سرعت و کارآمدی امکان‌پذیر نیست.

شمسی‌پور بر ضرورت بررسی علمی این تجربه تأکید کرد و گفت: الگوی مدیریت قرارگاهی متناسب با شرایط و بوم انقلاب اسلامی شکل گرفته و لازم است ابعاد، آثار و ظرفیت‌های آن از سوی پژوهشگران و صاحب‌نظران به صورت علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

افزایش ۴۰ درصدی آثار ارسالی به جشنواره پژوهش

در ادامه این مراسم، علیرضا رهایی، دبیر علمی هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری، از افزایش مشارکت پژوهشگران در این دوره خبر داد و گفت: یک‌هزار و ۸۳۰ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده که حدود ۴۰ درصد بیشتر از دوره‌های گذشته است.

وی افزود: این آثار در ۲۶ محور تخصصی بررسی شدند و ۲۹ اثر از کشور‌های مختلف نیز در میان آثار ارسالی حضور داشتند.

رهایی با اشاره به فرآیند داوری آثار اظهار کرد: ۱۶ نفر از استادان و شخصیت‌های برجسته دانشگاهی به عنوان سرداور و ۸۳ داور تخصصی از مراکز علمی و تخصصی مختلف در ارزیابی آثار مشارکت داشتند.

دبیر علمی جشنواره ادامه داد: داوری آثار در چند مرحله انجام شد و پس از غربالگری اولیه، برای نخستین بار ۱۱ نشست تخصصی در دانشگاه‌ها و مراکز مختلف برگزار شد تا آثار منتخب مرحله نخست در حضور داوران، استادان و دانشجویان ارائه و بررسی شوند.

به گفته وی، در نهایت ۴۱ اثر به عنوان آثار نهایی انتخاب شدند که شامل سه اثر سرآمد، هفت اثر برتر، ۱۵ اثر برگزیده و ۱۶ اثر شایسته تقدیر بود.

هوش مصنوعی؛ یکی از اولویت‌های مدیریت شهری

رهایی همچنین هوش مصنوعی را یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های امروز مدیریت شهری دانست و گفت: شتاب تحولات در حوزه هوش مصنوعی از مهم‌ترین تغییرات محیط علمی و مدیریتی سال‌های اخیر است و این فناوری ظرفیت استفاده در بخش‌های مختلف مدیریت شهری را دارد.

وی افزود: از تحلیل داده‌های کلان و مدیریت منابع گرفته تا خدمات شهری، برنامه‌ریزی، پایش زیرساخت‌ها و مدیریت بحران، هوش مصنوعی می‌تواند ظرفیت‌های جدیدی برای مدیریت شهر‌ها ایجاد کند.

دبیر علمی هفدهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری تأکید کرد: توسعه پژوهش‌های کاربردی، توجه مدیران شهری به فناوری‌های نوین و تقویت ارتباط مراکز علمی با نیاز‌های واقعی شهر‌ها می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت مدیریت شهری و حرکت تهران به سمت تحقق شهر هوشمند باشد.

برچسب ها: شهرداری ، پژوهش
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