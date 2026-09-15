سخنگوی وزارت امور خارجه از سفر رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه، از سفر بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، به تهران در روز سه‌شنبه خبر داد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه، سفر طالبانی به تهران بنا به دعوت وزیر امور خارجه کشورمان و در چارچوب رایزنی‌های مستمر جمهوری اسلامی ایران با دولت عراق و اقلیم کردستان عراق برای گسترش روابط دوجانبه و تقویت صلح و ثبات در منطقه انجام می‌شود.

بقائی تصریح کرد: رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق در این سفر با مقام‌های ارشد کشورمان درباره موضوعات مورد علاقه دو طرف، از جمله همکاری‌های اقتصادی و امنیت مرزی، گفت‌و‌گو و تبادل نظر خواهد کرد.

برچسب ها: عراق ، وزارت امور خارجه
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صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۳ شهریور