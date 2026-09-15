تاکید عراقچی بر حمایت کامل ایران از مقاومت لبنان علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، به‌صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت هماهنگی‌ها بین کشور‌های منطقه برای مقابله با سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سایر کشور‌های منطقه گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهتمام همیشگی ایران نسبت به حفظ حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان در برابر تعرضات رژیم نسل‌کش اسرائیل، بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از مقاومت عزتمندانه لبنان علیه اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

رئیس مجلس لبنان نیز ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر حمایت‌هایش از لبنان، گزارشی از وضعیت جاری در جنوب لبنان ارائه داد و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی و کشور‌های اسلامی برای توقف قانون‌شکنی‌های رژیم اشغالگر و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران را متذکر شد.