تاکید عراقچی بر حمایت کامل ایران از مقاومت لبنان علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی

وزیر امور خارجه در تماس تلفنی با رئیس مجلس نمایندگان لبنان، ضمن تأکید بر حمایت جمهوری اسلامی ایران از مقاومت لبنان، بر ضرورت تقویت هماهنگی کشور‌های منطقه برای مقابله با تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان با نبیه بری، رئیس مجلس نمایندگان لبنان، به‌صورت تلفنی گفت‌و‌گو کرد.

در این تماس تلفنی، طرفین درباره تحولات منطقه‌ای و ضرورت تقویت هماهنگی‌ها بین کشور‌های منطقه برای مقابله با سیطره‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم صهیونیستی علیه لبنان و سایر کشور‌های منطقه گفت‌و‌گو کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اهتمام همیشگی ایران نسبت به حفظ حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی لبنان در برابر تعرضات رژیم نسل‌کش اسرائیل، بر حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران از مقاومت عزتمندانه لبنان علیه اشغالگری و تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

رئیس مجلس لبنان نیز ضمن قدردانی از جمهوری اسلامی ایران به‌خاطر حمایت‌هایش از لبنان، گزارشی از وضعیت جاری در جنوب لبنان ارائه داد و با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه لبنان، مسئولیت قانونی و اخلاقی جامعه جهانی و کشور‌های اسلامی برای توقف قانون‌شکنی‌های رژیم اشغالگر و مؤاخذه و مجازات جنایتکاران را متذکر شد.

برچسب ها: عباس عراقچی ، لبنان
خبرهای مرتبط
عراقچی: دستور کار نشست عمان، بررسی مسیر دریایی جدید در تنگه هرمز است
رایزنی‌های فشرده عراقچی در دهلی‌نو؛ از چین و برزیل تا مصر
دیدار وزرای امور خارجه ایران و مصر در حاشیه اجلاس بریکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رئیس‌جمهور: رقم کالابرگ قطعاً افزایش می‌یابد
سوپر نفتکش «الگایا» دربرخورد با مین دریایی منفجر شد/ تنگه هرمز در کنترل نیروی دریایی سپاه
فشار اقتصادی الزاماً ایران را به امتیازدهی وادار نخواهد کرد
عارف: مسیر‌های تجاری جایگزین فعال شده‌اند
پزشکیان: با تمامیت‌خواهی برخی در منطقه برخورد می‌کنیم
عارف: قانون ملی توسعه هوش مصنوعی سریع اجرایی می‌شود
قائم‌پناه: جنگ با طبیعت، جنگ با آینده ایران است
سفیر ایران: ارزیابی تبعات توسعه‌ای تحولات هرمز بدون توجه به علل بحران ناقص خواهد بود
قائم‌پناه: جنگ‌طلب نیستیم اما دفاع از کشور را به خوبی بلدیم
تاکید عراقچی بر حمایت کامل ایران از مقاومت لبنان علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی
آخرین اخبار
تاکید عراقچی بر حمایت کامل ایران از مقاومت لبنان علیه تجاوزات رژیم صهیونیستی
سفر رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق به تهران
پزشکیان: با تمامیت‌خواهی برخی در منطقه برخورد می‌کنیم
سوپر نفتکش «الگایا» دربرخورد با مین دریایی منفجر شد/ تنگه هرمز در کنترل نیروی دریایی سپاه
عارف: مسیر‌های تجاری جایگزین فعال شده‌اند
سفیر ایران: ارزیابی تبعات توسعه‌ای تحولات هرمز بدون توجه به علل بحران ناقص خواهد بود
قائم‌پناه: جنگ با طبیعت، جنگ با آینده ایران است
رئیس‌جمهور: رقم کالابرگ قطعاً افزایش می‌یابد
فشار اقتصادی الزاماً ایران را به امتیازدهی وادار نخواهد کرد
عارف: قانون ملی توسعه هوش مصنوعی سریع اجرایی می‌شود
قائم‌پناه: جنگ‌طلب نیستیم اما دفاع از کشور را به خوبی بلدیم
هشدار نهاد مدیریت خلیج فارس به مجموعه‌های مرتبط با شناور‌های متخلف
رونمایی از نقشه راه مسیر مشترک در تنگه هرمز به درخواست عربستان لغو شد/ ادعا علیه کوه کلنگ برای جنگ روانی است
انهدام یک فروند پهپاد پیشرفته MQ۱
صندوق‌های درآمد ارزی می‌تواند منابع ارزی کشور را هدفمند کند
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۲۳ شهریور