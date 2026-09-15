باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال ایران پس از پیروزی قاطع مقابل السد قطر در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا گفت: ضمن خسته نباشید به تیم خوب السد که شک ندارم یکی از بهترین تیم‌های آسیاست، به بازیکنانم تبریک و خسته نباشید می‌گویم. آنها امشب فوق العاده بودند و کمترین اشتباه را در جریان بازی داشتند. به هواداران پرشور باشگاه بزرگ استقلال تبریک می‌گویم. خیلی خوشحالم که خوب بازی کردیم و یک تیم بزرگ را شکست دادیم و امیدوارم این روند را ادامه دهیم.

او در مورد برگزاری بازی خانگی استقلال در ورزشگاه بصره عراق تصریح کرد: دوست داشتیم در کشور خودمان بازی داشته باشیم. ما هواداران زیادی داریم که عاشق تیم‌شان هستند و می‌توانند در تهران جو سنگینی برای هر تیمی درست کنند، اما به خاطر شرایطی که پیش آمد، کشور دوست و همسایه عراق را انتخاب کردیم. شهر بصره را انتخاب کردیم و می‌دانستیم اینجا شرایط بیشتر به سود ما خواهد بود.

بختیاری زاده خاطرنشان کرد: یکبار دیگر از هوادارانی که از بصره و خوزستان آمدند و به تیم کمک کردند، تشکر می‌کنم.