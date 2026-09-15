مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره شرایط پرسپولیس و وضعیت دنیل گرا توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره مراسم شب سرخ اظهار کرد: ما همیشه در ۱۶ شهریور ماه در سالگرد دربی معروف، جشنی به نام روز هوادار میگیریم. ما ۱۶ شهریور بازی داشتیم، اما بازی با خیبر را لغو کردند و نگذاشتند ما به صدر جدول برویم به همین خاطر برنامه را باشگاه تنظیم کرد و شب گذشته در خدمت پیشکسوتان و جمع باشکوهی از هواداران بودیم. در این مراسم برنامههای توسعه اقتصادی و رسانهای خود را مطرح و از برخی از هواداران خانم و آقا و پیشکسوتان تقدیر کردیم.
او افزود: برنامههای باشگاه تا پایان فصل در حوزههای ورزشی و اقتصادی، فرهنگی و رسانهای را توضیح دادیم که هواداران متوجه شوند مدیران باشگاه چه برنامهای دارند و در پایان فصل با تحقق وعدههای صورت گرفته عملکرد ما را بسنجند، چون حق هوادار است که بداند سیاست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره به چه صورت است. ان شا الله در روزهای آتی مشخص می شود که باشگاه پرسپولیس به چه سمت و سویی خواهد رفت.
حدادی درباره اینکه امیر عابدینی در جشن شب سرخ شرکت کرد، گفت: ایشان زحمت کشیدند و منت گذاشتند و به این مراسم تشریف آوردند. به هر حال ایشان از قدیمیهای باشگاه بوده و هستند. من افتخار دارم که با تک تک مدیر عاملان باشگاه در ارتباط هستم و همه بزرگ ما هستند. جایی که لازم داشته باشم با مدیر عاملان سابق تماس میگیرم و آنها نیز به من کمک میکنند. ان شا الله در پایان فصل با قهرمانی پرسپولیس در خدمت مدیرعاملان سابق و پیشکسوتان بیشتری خواهیم بود.
مدیرعامل پرسپولیس در واکنش به این سوال که برخی از اعضای هیئت مدیره ساز خود را میزنند، بیان کرد: ما این موضوعات را باید در عملکرد واقعی باشگاه دنبالش باشیم. اگر ما نقل و انتقالات خوبی داشتیم قاعدتا هیئت مدیره با مدیرعامل همراه بوده است. ما تنها باشگاهی هستیم که علاوه بر مدیرعامل، ۲ عضو هیئت مدیره قراردادهای ما را امضا میکنند و قرارداد ما ۳ امضا دارد. اگر مدیرعامل با هیئت مدیره مشکل داشته باشد، آیا مدیرعامل این قرارداد را امضا میکند؟
او خاطر نشان کرد: من فکر میکنم ما در مسیر درستی قرار گرفتیم به خاطر همین دشمنان پرسپولیس به دنبال تفرقه انداختن هستند و اختلاف بین مدیرعامل و هیئت مدیره و یک بار هم اختلاف بین بازیکن و سرمربی میخواهند به وجود آورند. یک بار میگویند اورونوف استوری گذاشته و پیشنهاد دارد و همه اینها کذب است. اینانلو و همتی و میرزایی همیشه کمک من بودند و به هیچ عنوان مخالفتی نبوده است. البته اختلاف نظر کارشناسی وجود دارد و این طبیعی است، اما در راستای سیاست باشگاه همه اعضای هیئت مدیره عمل میکنند. صابری هم به جمع هیئت مدیره پرسپولیس اضافه شده و اعضا همیشه در کنار من بودند. مطمئن باشید این حدس و گمانها اشتباه هست و در راستای ضربه زدن به باشگاه پرسپولیس است.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس درباره وضعیت دنیل گرا بیان کرد: شما جواب شفاف را در چه چیزی میبینید؟ ما هر قراردادی که در باشگاه میبندیم باید امضای معاون حقوقی، معاون ورزشی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره در پای قرارداد باشد. دنیل گرا را بولد کردند تا حواسها را از بازیکنان بی کیفیتی که سایر تیمها آوردند پرت کنند. ایشان الان مصدوم است. اگر دنیل گرا بد است چرا اوسمار در ۵ بازی از ایشان در ترکیب اصلی استفاده کرد. زمانی که دنیل گرا به پرسپولیس آمد ما عمده گلهای خود را از راست میخوردیم، اما ما تا زمانی که گرا در زمین مسابقه بود از سمت راست گل نخوردیم. الان کلید واژهای به نام دنیل گرا وجود دارد. فکر میکنم که اگر این بازیکن از پرسپولیس هم برود سالها در موردش حرف میزنند. حضور گرا در پرسپولیس را معاون ورزشی و سرمربی تایید کردند. در شرایطی که کشورمان وضعیت خوبی نداشتند و خارجیها به ایران نمیآمدند، ما بازیکن خارجی آوردیم.
او درباره اینکه تارتار بیان کرده که زمانی به پرسپولیس آمده، دنیل گرا در پرسپولیس بوده است، گفت: مبلغ قرارداد دنیل گرا ۷۷۰ هزار دلار برای یک و سال نیم بوده است. آپشن قهرمانی در قرارداد ایشان هست و اگر تیم پرسپولیس قهرمان شود او این آپشن میگیرد. در مورد بیفوما هم همین حرفها را میزدند، اما الان یکی از بهترینهای لیگ است. شما بعد از اینکه مصدومیت گرا برطرف شد و بعد از فیفا دی، تارتار از این بازیکن استفاده کرد در آن صورت میتوانید کیفیت این بازیکن را بسنجید. در بازیهایی که دنیل گرا بازی کرده، همه بازیکنان بد بودند. این بازیکن در کنار بازیکنانی بازی کرده است، که هر دفعه عوض میشدند و در ترکیب ثابت بازی نمیکردند.
حدادی درباره اینکه ارزش دنیل گرا یک میلیون و نیم دلار نیست، گفت: ارزش دنیل گرا چقدر باشد؟ ایشان مصدوم است که بازی نمیکند. بازیکنی قراردادش سنگین است که ۲ میلیارد دلار با یک تیم میبندد، اما بازی نمیکند. نظر تارتار است که از باکیچ استفاده کند یا نه! شما انتظار دارید که تارتار پورعلی و خدابنده لو را کنار بگذارد و از باکیچ استفاده کند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس تصریح کرد: در آن شرایط، تیم ما نیاز به دفاع راست داشت، سرمربی تیم تایید کرد و ما هم دنیل گرا را گرفتیم. بازیکن خارجی که در شرایط جنگی به ایران میآید باید قرارداد بالایی بگیرد.
او درباره اینکه نگران نیست که سهمیه خارجی پرسپولیس با بازی نکردن دنیل گرا کم شود، گفت: ما ۶۰ درصد را رعایت میکنیم و اصلا نگران نیستیم. از ۳۴ بازی ما ۶ بازی را انجام دادیم.
حدادی درباره اینکه محمد عمری پیشنهاد داشته است، گفت: نه، هیچ درخواست رسمی برای جذب عمری به باشگاه نیامده است.
مدیرعامل پرسپولیس درباره تشکیل تیم ب بیان کرد: ما به خاطر اینکه شفافترین باشگاه هستیم در مورد خرید امتیازمان فراخوان دادیم و ۲ باشگاه بعثت کرمانشاه و فرد البرز به صورت کتبی اعلام کردند و ما بررسی کردیم. با توجه به اینکه بازیهای لیگ دسته یک از امروز شروع میشود ما فرصت کافی نداریم. براین اساس میخواهیم تیم ب را با خرید یک تیم از لیگ دسته دوم به وجود آوریم. در حال حاضر زمان از دست داد و قمیتهای متفاوتی را اعلام میکردند. هدف از تشکیل تیم ب این است که بازیکنان آکادمی مان بازی کنند.
او درباره استعفای سالاری از پست مشاور مدیرعامل پرسپولیس گفت: سالاری هنوز استعفایش را به صورت رسمی نداده و هنوز با ایشان در ارتباط هستم.
حدادی درباره اینکه شکایت از یاسر آسانی را به CAS میبرد، گفت: کمیته انضباطی این رای را سریعتر صادر کند تا بتوانیم رای CAS را تا پایان فصل بگیریم. از کمیته انضباطی میخواهیم باشگاههایی که قصد دارند بازیکن به تیم ملی امید ندهند با آنها برخورد شود. اگر کمیته انضباطی این کار را انجام بدهد در آن صورت آرای این کمیته منصفانه است.