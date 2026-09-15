باشگاه خبرنگاران جوان - سعید سحرخیزان در نشست خبری پس از این مقابل السد قطر در هفته نخست لیگ نخبگان آسیا گفت: این سه امتیاز را به هواداران استقلال تقدیم می‌کنم، چه کسانی که در استادیوم بودند و چه کسانی که شرایط حضور در ورزشگاه را نداشتند و از تلویزیون ما را تماشا کردند، دوست داشتیم بازی مقابل هوادارانمان برگزار می‌شد، همه می‌دانند که چه هواداران پرشوری داریم.

او که به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شده بود، گفت: اگر بازیکنی در خط حمله گلزنی می‌کند و بهترین بازیکن زمین می‌شود حاصل تلاش کل تیم است، تشکر می‌کنم از هم‌تیمی‌هایم که چقدر تلاش کردند، همه زحمت کشیدند و از خودگذشتگی کردند.

سحرخیزان بیان کرد: ما می‌دانستیم بازی سختی داریم و در رختکن هم قسم شده بودیم که این بازی را ببریم و از قبل تیم حریف به شکلی آمده بود که بازی را می‌خواهد ببرد، اما تیم ما تلاش کرد و تسلیم نشد، خوب دفاع کردیم و از موقعیت‌ها استفاده کردیم.