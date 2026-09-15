باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال گل گهر سیرجان در اولین بازی خود در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا امروز ساعت ۱۷:۱۵ در ورزشگاه مرکزی حصار تاجیکستان به مصاف تیم فوتبال الجزیره امارات می‌رود.

با توجه به محرومیت تیم‌های ایرانی از سوی کنفدراسیون آسیا، گل‌گهر تاجیکستان را به‌عنوان میزبان انتخاب کرد که باتوجه‌به فارسی‌زبان بودن تاجیک‌ها انتخاب هوشمندانه‌ای است.

سید مهدی رحمتی سرمربی گل‌گهر بیان کرده که نقاط قوت و ضعف حریف را به دقت بررسی و آنالیز کرده است. همچنین رحمتی هدف تیمش در این مسابقه را کسب سه امتیاز عنوان کرده، موضوعی که نشان می‌دهد نماینده ایران قصد دارد رقابت‌های آسیایی را با نتیجه‌ای مطلوب آغاز کند.

شاگردان سید مهدی رحمتی در لیگ برتر فوتبال در آخرین مسابقه خود موفق شدند شمس‌آذر را در قزوین شکست دهند و با روحیه‌ای مناسب و کسب سه امتیاز ارزشمند راهی رقابت‌های آسیایی شوند.

تیم گل گهر سیرجان به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم الجزیره امارات است تا اولین گام را محکم بردارد.

در آن طرف، تیم الجزیره با شرایط مطلوبی پا به این مسابقه می‌گذارد. نماینده امارات در پنج دیدار ابتدایی خود در لیگ داخلی ۱۳ امتیاز کسب کرده و یکی از تیم‌های موفق هفته‌های ابتدایی رقابت‌ها بوده است. الجزیره در آخرین مسابقه خود نیز مقابل النصر به تساوی یک بر یک رضایت داد.

سایمون بانزا، مهاجم کنگویی الجزیره، از تیم الجزیره جدا و راهی پائوک سالونیکای یونان شده است، با این حال، الجزیره همچنان بازیکنان تأثیرگذاری در ترکیب خود دارد که از جمله آنها می‌توان به اندرسون تالیسکا، ستاره سرشناس برزیلی، اشاره کرد.

تیم الجزیره باارزش ۸۷.۶۳ میلیون یورو گران‌قیمت‌ترین تیم حال حاضر امارات محسوب می‌شود.

به هر حال باید دید تیم گل گهر در اولین تجربه آسیایی خود می‌تواند از سد حریف اماراتی خود عبور کند یا نه!