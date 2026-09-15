 معاون بازرگانی و توسعه تجارت اداره کل صمت آذربایجان غربی گفت: نمایشگاه‌های فروش پاییزه امسال نیز در آستانه بازگشایی مدارس در ۹ شهرستان استان برپا شده است.

 باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه حاجی زاده - فرهمند معاون بازرگانی و توسعه تحارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت اذربایجان غربی گفت: طبق روال هر سال، امسال نیز در آستانه بازگشایی مدارس با هدف تامین اقلام مورد نیاز مردم  نمایشگاه‌های فروش پاییزه در شهرستانهای استان برپا شده است‌.

وی افزود: نوشت افزار، کیف و کفش، لباس ، مواد غذایی و آرایشی بهداشتی از جمله کالاهایی که در غرفه های این نمایشگاه‌ها عرضه شده است تا مردم بتوانند اجناس مورد نظر خود را با کیفیت و قیمت مناسب تهیه کنند.

فرهمند تصریح کرد : با هدف نظارت بر کیفیت و قیمت کالاهای عرضه شده، بازرسان اداره کل صمت استان بصورت سیار برای برخورد با تخلفات احتمالی در این  نمایشگاه‌ها حاضر هستند ، و شماره تلفن ۱۲۴ نیز آماده دریافت شکایات مردمی است.

 

برچسب ها: نمایشگاه فروش پاییزه ، بازگشایی مدرس
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