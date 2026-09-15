رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی از مشارکت یک هزار و ۷۱۴ دانش‌آموز استان در طرح «ماموریت ماکان» خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا لطفی رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از برنامه‌های آموزشی و فرهنگی محیط زیست گفت: طرح «ماموریت ماکان» با محوریت فعالیت‌های فرهنگی و هنری دانش‌آموزان اجرا شده و فرصتی برای مشارکت آنان در موضوعات مرتبط با محیط زیست و تقویت حس مسئولیت‌پذیری نسبت به طبیعت فراهم کرده است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۰ هزار و ۴۱۹ دانش‌آموز در قالب طرح محیط‌یار در استان ثبت‌نام کرده‌اند و ۳۹۱ مراقب سلامت نیز در اجرای برنامه‌های مرتبط با این طرح مشارکت دارند.

لطفی اظهار کرد: استفاده از زبان هنر و فعالیت‌های خلاقانه دانش‌آموزان، یکی از شیوه‌های مؤثر برای انتقال مفاهیم محیط زیستی است و مشارکت مدارس، مراقبان سلامت و مجموعه آموزش و پرورش می‌تواند به استمرار و گسترش این برنامه‌ها کمک کند.

رئیس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی تأکید کرد: توسعه آموزش‌های محیط زیستی در مدارس و فراهم کردن زمینه حضور دانش‌آموزان در برنامه‌های مشارکتی، از اولویت‌های این اداره‌کل برای افزایش آگاهی و مسئولیت‌پذیری نسل آینده در قبال محیط زیست است.

برچسب ها: محیط یار ، محیط زیست
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