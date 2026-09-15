باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از بررسی دو موضوع راهبردی در حوزه آرد و نهادههای کشاورزی خبر داد و گفت: ساماندهی عرضه سبوس در سامانه بازارگاه نهادههای کشاورزی، گامی اساسی در جهت شفافیت، جلوگیری از واسطهگری و تضمین دسترسی عادلانه به این نهاده کلیدی است.
او افزود:همچنین رفع مشکلات بانکی کارخانجات آرد، نقش مستقیمی در پایداری تولید و امنیت غذایی استان دارد. انتظار میرود با همکاری بانک مربوطه، فرآیند اعتبارسنجی و پرداخت تسهیلات به این واحدها تسریع شود.
اسلامی گفت: اهمیت این موضوع در بخش کشاورزی، توسعه پایدار و اقتصاد مقاومتی بر کسی پوشیده نیست. سبوس به عنوان محصول جانبی صنعت آرد، نقش حیاتی در تغذیه دام و طیور دارد و تنظیم بازار آن به کاهش وابستگی به واردات و تقویت تولید داخلی کمک میکند. از سوی دیگر، حمایت بانکی از کارخانجات آرد، زنجیره تأمین را از مزرعه تا سفره پایدارتر میسازد. این اقدامات در راستای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، افزایش بهرهوری و خودکفایی در نهادههای اساسی است.