باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - شهیدی‌پور مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بابل، با اشاره به دریافت گزارش‌هایی مبنی بر احتمال بروز نوسانات در عرضه، گفت: علیرغم کفایت میزان تولید و عرضه محصولات در سطح کشور، به‌منظور پیشگیری از هرگونه اقدام غیرقانونی نظیر احتکار یا گران‌فروشی، نظارت‌های میدانی بر تمامی نقاط زنجیره تأمین در دستور کار قرار گرفت.

او در تشریح جزئیات این اقدامات نظارتی، افزود: در جریان بررسی دقیق انبار‌های کالا‌های اساسی از جمله آرد، روغن و شکر، تمامی اسناد حمل، فاکتور‌های خرید و فروش، فرآیند‌های بسته‌بندی و میزان موجودی انبار‌ها مورد ارزیابی قرار گرفت. بر همین اساس، در جریان این عملیات، دو واحد متخلف که برخلاف قوانین موجود فعالیت می‌کردند، جهت رسیدگی قضایی به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان بابل معرفی شدند.

شهیدی‌پور با تأکید بر استمرار این روند، گفت: تأمین به‌موقع کالا‌های اساسی و حفظ ثبات در بازار، از اولویت‌های اصلی دستگاه‌های اجرایی است. مدیریت جهاد کشاورزی با همکاری سایر نهاد‌های نظارتی، تمامی مراحل تولید، نگهداری و توزیع را به‌صورت مستمر رصد می‌کند تا از بروز هرگونه سوءاستفاده در شبکه توزیع جلوگیری شود.

مدیر جهاد کشاورزی بابل در پایان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف، احتکار یا عرضه غیرقانونی کالا، موضوع را از طریق واحد بازرسی و تنظیم بازار جهاد کشاورزی شهرستان بابل و یا با تماس با سامانه‌های ۱۳۵ و ۱۲۴ گزارش کنند.