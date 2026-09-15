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پنجمین آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی

پنجمین آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی
عکاس الهام رضایی
تاریخ انتشار ۲۴ شهريور ۱۴۰۵ ۰۷:۵۸
کد خبر
۹۱۲۹۲۳۵
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پنجمین آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی عصر روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.

پنجمین آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی

پنجمین آیین نکوداشت چهره‌های ماندگار میراث‌فرهنگی عصر روز دوشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۵ در مجموعه فرهنگی‌تاریخی سعدآباد برگزار شد.
۲۴ / ۰۶ / ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۸
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برچسب ها: چهره ماندگار ، میراث فرهنگی
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