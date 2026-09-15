شهروندخبرنگار ما تصاویری از حضور مردم انقلابی شهرستان ماهدشت استان البرز در قرار‌های شبانه را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - تجمعات خیابانی در اقصی نقاط کشور با نماد‌ها و آیین‌های مذهبی، از جمله سوگواری، نوحه خوانی، اجرای سرود‌های حماسی، حمل پرچم خوش نقش و سه رنگ کشورکان ایران اسلامی را به صحنه‌ای از دلدلدگی، ایستادگی و مقاومت در برتبر دشمنان تبدیل کرد، صحنه‌ای حماسی که از بزرگ تا کوچک میدان دار قرار‌های شبانه شدند. حالا مردم غیور و با صلابت شهرستان ماهدشت استان البرز نیز به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند که ایران اسلامی همیشه سربلند و آباد است. 
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به اشتراک گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر

حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر

گوشه‌هایی از حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر

گوشه‌هایی از حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت

گوشه‌هایی از حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر

گوشه‌هایی از حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر

گوشه‌هایی از حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر

گوشه‌هایی از حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر

گوشه‌هایی از حال و هوای قرار‌های شبانه مردم انقلابی ماهدشت به روایت تصاویر

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: تجمع ها ، رهبر انقلاب اسلامی ، سوژه خبری
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