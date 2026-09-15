باشگاه خبرنگاران جوان - تجمعات خیابانی در اقصی نقاط کشور با نماد‌ها و آیین‌های مذهبی، از جمله سوگواری، نوحه خوانی، اجرای سرود‌های حماسی، حمل پرچم خوش نقش و سه رنگ کشورکان ایران اسلامی را به صحنه‌ای از دلدلدگی، ایستادگی و مقاومت در برتبر دشمنان تبدیل کرد، صحنه‌ای حماسی که از بزرگ تا کوچک میدان دار قرار‌های شبانه شدند. حالا مردم غیور و با صلابت شهرستان ماهدشت استان البرز نیز به خیابان‌ها آمدند تا نشان دهند که ایران اسلامی همیشه سربلند و آباد است.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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