متقاضیان جدید پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در رشته‌محل‌های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی، امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه به پایان می‌رسد.

باشگاه خبرنگاران جوان - متقاضیانی که تاکنون برای ثبت‌نام و انتخاب رشته متقاضیان جدید پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در رشته‌محل‌های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی اقدام نکرده‌اند، تا پایان امروز سه‌شنبه ۲۴ شهریورماه فرصت دارند با مراجعه به تارنمای این سازمان، ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را انجام دهند.

متقاضیانی که پیش از این ثبت‌نام خود را تکمیل و کد رهگیری دریافت کرده‌اند نیز می‌توانند در مهلت تعیین‌شده، اطلاعات ثبت‌نامی و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود را مشاهده یا ویرایش کنند.
بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، در این مرحله رشته‌محل جدید فوریت‌های پزشکی پیش‌بیمارستانی در گروه علوم پزشکی اضافه شده است؛ این رشته در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی غرب استان هرمزگان ـ بندرلنگه، دوره روزانه ارائه می‌شود و ظرفیت آن ۲۰ نفر اعلام شده است.

برچسب ها: سازمان سنجش کشور ، کاردانی به کارشناسی
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