افشین نظری دوومیدانی کار چهارمحال و بختیاری با کسب مدال نقره، پرچم ایران را در مسکو جهانی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - افشین نظری ورزشکار با انگیزه دوومیدانی استان، موفق شد در مسابقات جهانی سال ۲۰۲۶ در شهر مسکو، مقام دوم مسابقات ۱۵۰۰ متر دوومیدانی را کسب کرده و مدال نقره را به ایران و استان خود تقدیم کند.

در رقابتی بسیار فشرده که حضور برترین دونده‌های جهان در آن احساس می‌شد، نظری با مدیریت هوشمندانه سرعت و توانایی بالای خود در لحظات پایانی، توانست از رقبای مطرح بین‌المللی پیشی گرفته و در جایگاه دوم ایستاد.

این موفقیت بزرگ، نه تنها نشان‌دهنده سطح بالای آمادگی جسمانی و فنی این ورزشکار است، بلکه گواهی بر پتانسیل بالای استعداد‌های ورزشی منطقه در سطح جهانی محسوب می‌شود.

وی با عبور از موانع سخت رقابت در این سطح، توانست ثابت کند که ورزشکاران استان با پشتکار و برنامه‌ریزی صحیح، توانایی رقابت با قهرمانان تراز اول جهان را دارند.