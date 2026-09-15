رئیس سازندگی خاتم‌الانبیا گفت: در فاز نخست طرح تولید بنزین، حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - تأمین پایدار سوخت و افزایش ظرفیت تولید بنزین در شرایط تحریم و محدودیت‌های ناشی از فشارهای خارجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه افزایش تولید داخلی می‌تواند ضمن تأمین نیاز مصرف‌کنندگان، وابستگی به واردات بنزین را کاهش داده و تاب‌آوری بخش انرژی کشور را در برابر اختلالات احتمالی افزایش دهد.

 در همین راستا سردار عابد رئیس قرارگاه سازندگی خاتم الانبیارئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به ظرفیت ایجادشده در پروژه‌های پالایشی گفت: در فاز نخست یکی از این طرح‌ها، حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز به ظرفیت تولید بنزین کشور افزوده می‌شود.

وی افزود: این طرح همچنین حدود ۴ میلیون لیتر در روز تولید گازوئیل خواهد داشت که به ظرفیت تولید کشور اضافه می‌شود.

عابد با اشاره به مجموع ظرفیت ایجادشده در بخش تولید بنزین اظهار کرد: ظرفیت تولید بنزین ایجادشده در مجموع به حدود ۵۸ میلیون لیتر می‌رسد که معادل بیش از ۵۰ درصد کل بنزین تولیدشده در کشور است.

وی ادامه داد: بخشی از این ظرفیت مربوط به پالایشگاه ستاره خلیج فارس و بخشی نیز مربوط به پروژه‌هایی است که توسط قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) اجرا شده است. این ظرفیت، توان بسیار مهمی برای کشور ایجاد کرده است.

رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با بیان اینکه ظرفیت‌های ایجادشده در سال‌های گذشته در شرایط فعلی اهمیت خود را نشان داده‌اند، گفت: امروز در شرایط تحریم‌های ظالمانه‌ای که دشمن اعمال کرده و تلاش دارد از گلوگاه‌های مختلف برای تحت فشار قرار دادن مردم استفاده کند، پیش‌بینی‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در سال‌های گذشته اثر خود را در صحنه نشان می‌دهد.

عابد تأکید کرد: یکی از موضوعاتی که دشمن روی آن حساب کرده، واردات بنزین و ایجاد فشار از این مسیر است، اما با ایجاد ظرفیت جدید پالایشی و افزایش ۱۳ میلیون لیتری تولید بنزین، می‌توان تا حد قابل توجهی از واردات بنزین جلوگیری کرد.

وی اظهار کرد: در حمله اخیر دشمن به جنوب کشور، تعدادی از پل‌های محلی که نقش مهمی در تردد بین استان‌ها و شهرستان‌ها و همچنین انتقال بار از بنادر به سمت مرکز کشور دارند، مورد هدف قرار گرفتند.

وی افزود: یکی از پل‌های بسیار مهم در مسیر بندرعباس به بندر خمیر آسیب دید که طول آن ۲۱۰ متر و شامل هفت دهانه ۳۰ متری است. با توجه به اهمیت این مسیر و تعدد چنین پروژه‌هایی، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) آمادگی خود را برای همکاری با وزارت راه و شهرسازی اعلام کرد.

رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) ادامه داد: به محض بمباران پل، کار تجهیز کارگاه را آغاز کردیم؛ محل تجهیز کارگاه حدود ۱۰ تا ۱۲ کیلومتر با پل فاصله داشت و بلافاصله پس از حمله، عملیات اجرایی را شروع کردیم.

عابد گفت: پیش از طلوع آفتاب توانستیم یک مسیر موقت برای تردد ایجاد کنیم تا رفت‌وآمد خودروها برقرار شود. در آن زمان به دلیل بسته بودن پل، ازدحام خودروهای سنگین در مسیر بسیار زیاد بود و با ایجاد این مسیر موقت، امکان تردد مجدد فراهم شد.

وی با بیان اینکه برنامه کوتاه‌مدت و فشرده‌ای برای بازسازی کامل پل تدوین شده است، اظهار کرد: هدف ما این است که با یک کار جهادی، پل را در سریع‌ترین زمان ممکن به وضعیت قبل بازگردانیم.

رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا(ص) با اشاره به پیچیدگی فنی پروژه افزود: دهانه‌های ۳۰ متری این پل، پیش‌ساخته هستند و اجرای چنین سازه‌ای کار بسیار دشواری است. در شرایط عادی، بازسازی این پل حدود ۶ تا ۹ ماه زمان می‌برد و حتی با فعالیت شبانه‌روزی نیز پروژه زمان قابل توجهی نیاز دارد.

عابد تأکید کرد: با توجه به توان و ظرفیت‌هایی که قرارگاه در سطح کشور در اختیار دارد، برنامه‌ای ارائه کرده‌ایم که این پل در مدت ۲۰ روز تکمیل و آماده بهره‌برداری شود.

 

 

 

برچسب ها: بنزین ، تولید بنزین
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