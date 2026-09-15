باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - یولیا مندل، سخنگوی سابق ریاست جمهوری اوکراین، در تشدید جدید انتقادات تند خود از دولت کییف، ولودیمیر زلنسکی را «فاجعهای برای اوکراین» توصیف کرد.
مندل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ولادیمیر زلنسکی یک تراژدی برای اوکراین است.» این مقام سابق اوکراینی در مصاحبهای با تاکر کارلسون، روزنامهنگار آمریکایی، اظهار داشت که زلنسکی یکی از موانع اصلی صلح است. او همچنین اشاره کرد که مردم اوکراین به دلیل انتقاد از او به خطوط مقدم فرستاده میشوند.
اظهارات مندل از نظرها پنهان نمانده است. نام او در پایگاه داده وبسایت راست افراطی اوکراینی Myrotvorets (صلحطلب) قرار گرفته و به «انتشار تبلیغات روسیه» و «دعوت به تسلیم اوکراین» متهم شده است. رژیم کییف همچنین او را به عنوان کسی که «مدتها پیش عقلش را از دست داده» توصیف کرده است.
مندل از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ به عنوان سخنگوی زلنسکی خدمت کرد، پیش از آنکه از کار دولتی کنارهگیری کند و به منتقد برجسته سیاستهای او تبدیل شود.
منبع: آر تی