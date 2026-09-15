فرمانده نیروی هوا فضای سپاه گفت: قیام شبانه مردم که در دفاع از استقلال و موجودیت کشور تداوم یافته، جهانیان را متحیر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیام فرمانده نیروی هوافضای سپاه در آستانه دویستمین شب بعثت ملت ایران به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم
ملت غیور و شجاع ایران، امت ولایت مدار 

سلام علیکم
 
درود و رحمت الهی نثار شما شایستگان که در عمل به تکلیف دینی و ملی خود، چون کوه‌ها استوار، چون رود‌ها پر خروش و، چون تکه‌های گداخته آهن پرحرارت، با حضوری معجزه گون، خستگی ناپذیر، حماسی و دشمن شکن دویستمین شب بعثت خود را در خیابان‌ها در خونخواهی امام شهید و امتثال امر ولی فقیه حفظ کرده‌اید. 

قیام شبانه شما که در دفاع از هویت استقلال و موجودیت کشور تداوم یافته، جهانیان را متحیر نموده است و نمایشی از تراز بالای عقلانیت ملی، ارزش‌های والای دینی و فرهنگ و تمدن برجسته ملی، چهره برتری از یک ملت با عظمت را در منظر و مرآی سایر ملل جهان قرار داده است. 

امروز دشمنان متحیر و متعجب از این ایستادگی، عظمت شما را تصدیق و دوستان آزادگان جهان خرسند از این عزتمندی، امیدوار به پیروزی نهایی حق در برابر ظلم و استکبار گشته‌اند. 

این حضور آگاهانه، پشوانه‌ای مطمئن و دلگرم کننده برای رزمندگان اسلام در همه سنگر‌های دفاعی کشور و پیامی دلنشین برای پایمردی و تاب آوری سربازان جان بر کف شما ملت عزیز در نیروی هوافضای سپاه برای محافظت از کیان اسلامی ایران سربلند و خونخواهی امام شهیدمان می‌باشد. 

ضمن آرزوی تحقق آخرین وعده آن امام سفر کرده، در چشیدن طعم پیروزی در کام ملت سرافراز، متواضعانه توصیه دارم که عظمت و شکوه این حضور را با حفظ انسجام و اتحاد مقدس در همه ساحات و پشتیبانی از تلاش خادمان خود در دولت مردمی و مقامات فعال در میدان سیاسی و رزمندگان اسلام با سرمشق قرار دادن تدابیر حکیمانه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای عزیز حفظ نمایید. 

سرباز ولایت و جان فدای ملت
سید مجید موسوی

برچسب ها: فرمانده هوافضای سپاه ، آمریکا
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