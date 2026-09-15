باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - در قلب شهر خرم‌آباد، جایی که طبیعت و تاریخ در هم تنیده‌اند، بنایی سنگی و باشکوه ایستاده است که پس از قرن‌ها همچنان صدای آب را در گوش شهر طنین‌انداز می‌کند؛ «گرداب سنگی» میراثی ماندگار از روزگار کهن که در فصل‌های بهار و تابستان، با جریان خروشان آب، جلوه‌ای تماشایی از شکوه معماری تاریخی و زیبایی‌های طبیعی لرستان را پیش روی گردشگران می‌گشاید.

این سازه تاریخی که قدمتی بیش از هزار سال دارد، تنها یک اثر باستانی نیست؛ بلکه یادگاری ارزشمند از مهارت مهندسان و معماران دوره ساسانی است که در گذشته نقش مهمی در تأمین آب شهر خرم‌آباد ایفا می‌کرده است. دیواره عظیم سنگی این بنا پس از صد‌ها سال همچنان استوار باقی مانده و گواهی روشن بر دانش فنی و توانایی سازندگان آن در مهار و هدایت آب به شمار می‌رود.

گردابی که قرن‌ها آب شهر را تأمین می‌کرد

گرداب سنگی خرم‌آباد در روزگاران گذشته یکی از سازه‌های مهم آبرسانی شهر بوده است؛ بنایی که با بهره‌گیری از ظرفیت چشمه و ساختاری سنگی، آب مورد نیاز بخش‌هایی از شهر را تأمین می‌کر

این اثر تاریخی با قطر حدود ۱۸ متر، از جمله نمونه‌های برجسته سازه‌های آبی در لرستان محسوب می‌شود. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، در هر ثانیه حدود ۱۷۰ لیتر آب از چشمه آن تأمین می‌شود؛ ظرفیتی که اهمیت این بنا را در نظام آبرسانی روزگار گذشته به خوبی نشان می‌دهد.

جریان آب در فصل‌های پربارش بهار و تابستان، جلوه‌ای متفاوت به این اثر می‌بخشد. صدای آب، دیواره‌های سنگی و فضای طبیعی پیرامون، گرداب سنگی را به مقصدی جذاب برای گردشگرانی تبدیل کرده است که به دنبال تماشای همزمان تاریخ و طبیعت هستند.

راز استواری دیواره‌های سنگی پس از صد‌ها سال

یکی از ویژگی‌های شاخص گرداب سنگی، استفاده از لاشه‌سنگ و ملات ساروج در ساخت آن است؛ ترکیبی که از گذشته‌های دور در ساخت سازه‌های آبی و بنا‌های تاریخی مورد استفاده قرار می‌گرفته است.

عادلی، کارشناس میراث فرهنگی، درباره ویژگی‌های ساختاری این اثر می‌گوید: «استفاده از لاشه‌سنگ و ملات ساروج در این سازه، خصوصیت ویژه آن است که از نشست آب جلوگیری می‌کند.»

به گفته این کارشناس، به‌کارگیری این مصالح در ساخت گرداب سنگی، نقش مهمی در دوام و پایداری آن داشته است؛ به‌گونه‌ای که دیواره عظیم سنگی این بنا پس از گذشت صد‌ها سال همچنان پابرجا مانده و جلوه‌ای از دانش مهندسی گذشتگان را به نمایش می‌گذارد.

این ویژگی، گرداب سنگی را از یک سازه ساده آبی فراتر برده و آن را به سندی ارزشمند از توانایی معماران و مهندسان تاریخی در استفاده از مصالح بومی و طراحی سازه‌های مقاوم تبدیل کرده است

میراثی از دوره ساسانی در قلب خرم‌آباد

گرداب سنگی با قدمتی بیش از هزار سال، از آثار تاریخی ارزشمند خرم‌آباد به شمار می‌رود و در سال ۱۳۵۵ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

این اثر تاریخی، بخشی از هویت فرهنگی و معماری لرستان را نمایندگی می‌کند؛ سرزمینی که در طول تاریخ، شاهد شکل‌گیری تمدن‌ها و سازه‌های ارزشمند بسیاری بوده است.

گرداب سنگی با ساختار سنگی ویژه و کارکرد آبرسانی خود، تصویری از زندگی و نیاز‌های شهرنشینی در دوره‌های تاریخی ارائه می‌دهد و نشان می‌دهد که چگونه مردمان گذشته با بهره‌گیری از دانش و امکانات زمان خود، برای تأمین آب و مدیریت منابع طبیعی راهکار‌هایی ماندگار ایجاد کرده‌اند.

گردشگران در برابر مهارت شگفت‌انگیز گذشتگان

جریان آب و معماری سنگی گرداب، هر ساله توجه گردشگران و علاقه‌مندان به آثار تاریخی را به خود جلب می‌کند. بسیاری از بازدیدکنندگان، علاوه بر زیبایی طبیعی این بنا، از مهارت سازندگان آن شگفت‌زده می‌شوند.

یکی از گردشگران با اشاره به معماری این اثر تاریخی می‌گوید: «مهارت‌های دوره ساسانی باور نکردنی است.»

این نگاه گردشگران، بازتابی از جذابیت گرداب سنگی برای مخاطبانی است که در کنار لذت بردن از طبیعت، به دنبال شناخت آثار تاریخی و تمدنی ایران هستند.

پیوند طبیعت و تاریخ؛ ظرفیتی برای گردشگری خرم‌آباد

گرداب سنگی خرم‌آباد نمونه‌ای روشن از پیوند میان میراث فرهنگی و جاذبه‌های طبیعی است؛ اثری که نه‌تنها ارزش تاریخی و معماری دارد، بلکه با جریان آب و فضای پیرامون خود، تجربه‌ای متفاوت برای بازدیدکنندگان رقم می‌زند.

در فصل بهار و تابستان، زمانی که جریان آب جلوه بیشتری پیدا می‌کند، این بنای تاریخی به یکی از چشم‌نوازترین جلوه‌های میراث آبی خرم‌آباد تبدیل می‌شود؛ جایی که صدای آب با سکوت سنگ‌های کهن درهم می‌آمیزد و روایت هزاران سال زندگی، تلاش و نبوغ انسانی را بازگو می‌کند.

گرداب سنگی امروز، همچون پلی میان گذشته و حال، به گردشگران یادآوری می‌کند که میراث فرهنگی تنها در بنا‌های عظیم و کاخ‌های باشکوه خلاصه نمی‌شود؛ گاه یک سازه سنگی در دل شهر، با جریان آبی که قرن‌ها در آن جاری بوده، می‌تواند داستانی به بزرگی تاریخ یک سرزمین را روایت کند.