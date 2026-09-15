باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا صالحی اظهار کرد: ۶۰۰ تن انواع برنج خارجی به دلیل ثبت‌نشدن در سامانه جامع انبارها در شهرستان کرج توقیف شد‌. این محموله در جریان گشت مشترک نظارت بر انبارهای ذخیره کالاهای اساسی و با حضور رئیس شعبه دهم ویژه قاچاق کالا و ارز، دادستان محمدشهر و همکاری پلیس امنیت اقتصادی، بازرسان صنعت، معدن و تجارت و کارشناسان مرکز بهداشت استان شناسایی شد.

وی افزود: در این بازرسی، انطباق حواله‌های ورود و خروج با سامانه جامع انبارها، استانداردهای بهداشتی و پالت‌گذاری، تاریخ مصرف و درج قیمت‌های مصوب پایش شد که به علت ثبت‌نشدن موجودی در سامانه، حدود ۶۰۰ تن برنج خارجی در محل توقیف و تا زمان رسیدگی نهایی مدارک، تحویل پلیس امنیت اقتصادی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی البرز تاکید کرد: به‌منظور صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و تثبیت آرامش بازار کالاهای اساسی، گشت‌های مشترک نظارتی در سراسر استان البرز با قاطعیت ادامه دارد.

منبع ایرنا