باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم

شرکت‌کنندگان در صدونودوهشتمین شب تجمعات مردمی بر حفظ اتحاد و انسجام برای داشتن ایرانی قوی و قدرتمند تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت‌کنندگان با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی و اتحاد، انسجام ملی را زمینه‌ساز تقویت و اقتدار کشور دانستند.

مطالب مرتبط
تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم
young journalists club

تداوم تجمعات شبانه و محکومیت جنایت آمریکا + فیلم

تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم
young journalists club

صد و هشتاد و نهمین شب اقتدار مردم ایران + فیلم

تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم
young journalists club

شادی مردم از عملکرد نیرو‌های مسلح در صدو‌نود و دومین شب از تجمعات + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم
۶۱۱

 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ادعای نجات خلبان زیر سؤال رفت + فیلم
۴۶۲

ادعای نجات خلبان زیر سؤال رفت + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
پیشروی‌های یمن چه تاثیری بر جنگ ایران دارد؟ + فیلم
۴۳۷

پیشروی‌های یمن چه تاثیری بر جنگ ایران دارد؟ + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم
۳۶۶

ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
زنگ خطر برای بازار جهانی انرژی + فیلم
۳۴۸

زنگ خطر برای بازار جهانی انرژی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha