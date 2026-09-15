تأکید مردم بر حفظ انسجام برای ایران قدرتمند + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0631\u06a9\u062a\u200c\u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u062a\u0623\u06a9\u06cc\u062f \u0628\u0631 \u0636\u0631\u0648\u0631\u062a \u062d\u0641\u0638 \u0647\u0645\u062f\u0644\u06cc \u0648 \u0627\u062a\u062d\u0627\u062f\u060c \u0627\u0646\u0633\u062c\u0627\u0645 \u0645\u0644\u06cc \u0631\u0627 \u0632\u0645\u06cc\u0646\u0647\u200c\u0633\u0627\u0632 \u062a\u0642\u0648\u06cc\u062a \u0648 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u06a9\u0634\u0648\u0631 \u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f.\n