باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - اولگ کوبیاکوف، رئیس دفتر رابط سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در روسیه، اعلام کرد که انسداد تنگه هرمز منجر به کاهش تولید جهانی و عرضه مواد غذایی در نیمه دوم سال جاری و در سال ۲۰۲۷ خواهد شد.

کوبیاکوف به اسپوتنیک گفت: «عواقب نه تنها بر سطح قیمت فعلی تاثیر می‌گذارد، بلکه در محصولات فصل‌های بعدی نیز منعکس خواهد شد که منجر به کاهش تولید و عرضه مواد غذایی در نیمه دوم سال ۲۰۲۶ و در سال ۲۰۲۷ خواهد شد.»

این مقام سازمان ملل توضیح داد که تولید محصولات کشاورزی طبق تقویم کشاورزی برای محصولات زراعی انجام می‌شود که تاریخ آنها قابل تعویق نیست و حتی تاخیر چند هفته‌ای باعث می‌شود کشاورزان استفاده از کود را کاهش دهند یا کاملا کنار بگذارند که این امر صرف نظر از شرایط بعدی منجر به کاهش محصول می‌شود.

کوبیاکوف در این زمینه گفت: «طبق تحلیل فائو، شوک‌های به هم پیوسته ناشی از بحران می‌تواند منجر به افزایش قیمت مواد غذایی و تشدید گرسنگی در کشور‌ها و مناطقی شود که از قبل تحت تاثیر بحران‌های غذایی طولانی یا حاد قرار گرفته‌اند.»

خاطرنشان می‌شود که حمله آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل به ایران منجر به به انسداد تنگه هرمز، گذرگاه حیاتی برای انتقال نفت و گاز طبیعی مایع از کشور‌های خلیج فارس به بازار‌های جهانی شد و باعث افزایش قیمت سوخت، کود و مواد غذایی در اکثر کشور‌های جهان شده است.

منبع: اسپوتنیک