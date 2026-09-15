باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - با ادامه تجاوز مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، هزینه‌های مستقیم نظامی واشنگتن بیش از پیش آشکار شده است؛ وضعیتی که در نتیجه مصرف سرسام‌آور مهمات و خسارت‌های واردشده به تجهیزات و پایگاه‌ها، فشار کم‌سابقه‌ای را بر مخازن راهبردی تسلیحات و زنجیره‌های تأمین وارد کرده است.

بر اساس گزارش تازه دفتر بازرس کل وزارت جنگ آمریکا (پنتاگون)، این جنگ که از بیست و هشتم فوریه آغاز شد، ارتش آمریکا را با کمبود جدی مهمات و گلوگاه‌های فلج‌کننده در شبکه تأمین تسلیحاتی روبه‌رو ساخته است؛ آن هم درست در شرایطی که دولت ترامپ می‌کوشد جنگ‌افزار‌های مصرف‌شده را جایگزین کند. وبگاه شبکه «ان‌بی‌سی نیوز» در همین رابطه فاش ساخته است که گزارش مزبور، بازه زمانی آغاز درگیری‌ها تا سی‌ام ژوئن را پوشش می‌دهد و نشان می‌دهد پنتاگون برای واکنش سریع به شرایط بحرانی ناچار به شتاب بخشیدن به روند‌های خرید نظامی، کاستن از چرخه تولید و انبار کردن شتاب‌زده قطعات و مهمات حیاتی شده است.

برآورد رسمی این گزارش، بهای مالی جنگ را تا پایان ژوئن رقمی معادل سی و سه میلیارد و چهارصد میلیون دلار اعلام می‌کند. این سیاهه مالی شامل بیست و دو میلیارد و سیصد میلیون دلار برای مهمات مصرف‌شده، سه میلیارد و هفتصد میلیون دلار برای زیان‌های ناشی از انهدام جنگ‌افزار‌ها و تجهیزات، و هفت میلیارد و چهارصد میلیون دلار برای سایر هزینه‌ها است، بدون آنکه هزینه‌های سنگین بازسازی پایگاه‌ها و تأسیسات آسیب‌دیده در این محاسبات گنجانده شده باشد.

در بخش ناوگان هوایی و تسلیحات رزمی، این سند از خسارت‌های سنگین به بدنه هوایی ارتش آمریکا پرده برمی‌دارد که نابودی یا آسیب به چهار فروند جنگنده اف-۱۵ئی، یک فروند جنگنده پیشرفته اف-۳۵ای، یک فروند هواپیمای تهاجمی پشتیبانی نزدیک‌ای-۱۰، دوازده فروند هواپیمای غول‌پیکر سوخت‌رسان، و نه فروند هواگرد نظامی دیگر را ثبت کرده است. علاوه بر این، ارتش آمریکا بیش از سی فروند پهپاد سنگین‌ام‌کیو-۹ را تا ماه ژوئن از دست داده است.

با وجود این واقعیت‌های میدانی، «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، گزارش‌های منتشرشده پیرامون تمام شدن ذخایر موشکی و مهماتی را رد کرده است. هم‌زمان ترامپ نیز با پافشاری بر این ادعا که واشنگتن بیش از هر زمان سلاح‌های نوین تولید کرده و روزانه برای نیروهایش در خاورمیانه می‌فرستد، پیش‌تر ادعا کرده بود کشورش دارای مخازن تسلیحاتی کمابیش نامحدود است.

همچنین این گزارش برای نخستین‌بار به گونه‌ای رسمی فاش ساخت که ایران مرکز تدارکاتی و شریان پشتیبانی اصلی نیروی دریایی آمریکا مستقر در بحرین را با موجی از پهپاد‌ها و موشک‌های بالستیک در هم کوبیده است؛ رخدادی که سامانه رزمی آمریکا را به هم ریخته و به جابه‌جایی و فرار بیش از بیست هزار تن از پرسنل نظامی و کادر دیپلماتیک آمریکایی منجر شد. این گزارش می‌افزاید که به علت خطرات شدید امنیتی و جابه‌جایی اضطراری ناوگان تخلیه هوایی، کادر درمان ناچار شدند بیشتر مجروحان را بدون انتقال در همان میدان معاینه و مداوا کنند.

پنتاگون در بخش دیگری می‌افزاید که نظامیان آمریکایی در این مدت بیش از پنج هزار پرواز پشتیبانی عملیاتی از پایگاه‌های قاره اروپا برای حفظ توان رزمی خود انجام داده‌اند، وضعیتی که ترامپ را بار‌ها به شکایت از بی‌میلی و ضعف مشارکت شرکای اروپایی واداشته است. هم‌زمان دستگاه دیپلماسی و اماکن متعلق به وزارت خارجه آمریکا نیز در چهار کشور عراق، کویت، عربستان سعودی و امارات متحمل زیان‌هایی بالغ بر دویست میلیون دلار شده‌اند.

ارقام موجود به وضوح شکاف عمیق میان لفاظی‌های سیاسی سران واشنگتن مبنی بر وفور سلاح با بن‌بست‌های طاقت‌فرسای لجستیکی نظامیان را پیش چشم قرار می‌دهد؛ چراکه استمرار نبرد، واشنگتن را نه‌تنها ناچار به خرید مجدد کوهی از مهمات مصرفی می‌کند، بلکه پنتاگون را ملزم به بازسازی اضطراری سامانه‌ها، ناوگان‌های پروازی، پایگاه‌های ویران‌شده و نهاد‌های اطلاعاتی ضربه‌دیده می‌سازد.

این آشفتگی با تحمیل فشار‌های فزاینده بر بودجه فدرال و کارخانه‌های اسلحه‌سازی، موضوع مدیریت تسلیحات را به متغیری مرگبار برای ادامه حضور نظامی آمریکا در ماه‌های پیش رو تبدیل ساخته است. انتشار این آمار‌ها در وضعیتی رقم می‌خورد که گزارش‌های محرمانه از فروپاشی روحیه نظامیان آمریکایی در منطقه و خسارت‌های بسیار گسترده‌تر از اعلان رسمی به پایگاه‌ها و سامانه‌های جاسوسی آمریکا خبر می‌دهند؛ سندی که پایان دروغین جنگ در چند هفته نخست از سوی ترامپ را به چالش کشیده و پیش‌بینی کرده است این کارزار دست‌کم تا فراتر از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر کشیده خواهد شد.

منبع: الجزیره