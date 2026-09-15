مشاور رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و آسیب‌های ناشی از جنگ، گفت: برگزاری نمایشگاه نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) می‌تواند یکی از موضوعات مهم و اثرگذار در مسیر کمک به چرخه اقتصاد کشور باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامد‌های ناشی از جنگ و فشار‌های اقتصادی مواجه است، نقش ارکان نظام مالی در حفظ جریان اقتصادی و حمایت از تولید بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. در این میان، صنعت بیمه علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در ایجاد آرامش و پشتیبانی از مردم و کسب و کارها، با توسعه محصولات نوین و ورود به حوزه‌های سرمایه گذاری، در حال ایفای نقشی گسترده‌تر در اقتصاد کشور است. ذاکر تیموری، مشاور رئیس کل و نماینده بیمه مرکزی در شورای سیاست گذاری افکس ۲۰۲۶، با تشریح اهمیت نمایشگاه نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال، بر ضرورت هم افزایی بانک ها، بازار سرمایه و صنعت بیمه و معرفی ظرفیت‌های جدید این حوزه به مردم تاکید کرد.

تیموری اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور در ماه‌های اخیر پشت سر گذاشته و آسیب‌هایی که جنگ به حوزه اقتصاد وارد کرده است، برگزاری نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال می‌تواند یکی از موضوعات با اهمیت در مسیر کمک به چرخه اقتصاد کشور باشد.

او افزود: حوزه فعالیت این نمایشگاه طیف گسترده‌ای از ارکان اقتصادی کشور را دربر می‌گیرد؛ از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه گرفته تا سازمان بورس و شرکت‌های تابعه آن و مجموعه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند و در نهایت، بخش تولید و کسب و کار کشور از خدمات آنها استفاده می‌کند.

تیموری ادامه داد: وقتی بانک ها، شرکت‌های بیمه و مجموعه‌های بازار سرمایه در کنار بستر‌های مناسب سرمایه گذاری برای مردم در یک رویداد تخصصی گرد هم می‌آیند، زمینه برای شکل گیری و حرکت یک اقتصاد پویا فراهم می‌شود و همین موضوع به خوبی اهمیت برگزاری این نمایشگاه را نشان می‌دهد.

نماینده بیمه مرکزی در شورای سیاست گذاری افکس ۲۰۲۶ با اشاره به نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور گفت: بیمه‌ها همواره یک نقش پشتیبان داشته‌اند و بانک ها، بازار سرمایه، شرکت‌های سرمایه گذاری و حتی عموم مردم، شرکت‌های بیمه را به عنوان مجموعه‌هایی برای ایجاد آرامش، رفاه و پشتیبانی در شرایط مختلف می‌شناسند.

او با اشاره به تحولات سال‌های اخیر در صنعت بیمه اظهار کرد: امروز شرکت‌های بیمه صرفا ارائه دهنده بیمه نامه شخص ثالث، بدنه، آتش سوزی و مسئولیت نیستند و محصولات و خدمات جدیدی را به بازار معرفی کرده‌اند.

تیموری با اشاره به توسعه محصولات نوین بیمه‌ای افزود: شرکت‌های بیمه امروز به حوزه‌هایی مانند بستر‌های سرمایه گذاری، پروژه محور شدن محصولات و صندوق‌های متصل به طلا و... ورود کرده‌اند و محصولاتی را ارائه می‌دهند که می‌تواند برای مخاطبان و مردم در شرایط اقتصادی کنونی جذاب باشد.

او خاطرنشان کرد: در کنار ماهیت پشتیبانی صنعت بیمه، امروز یک کارکرد اقتصادی و سودآوری نیز به این محصولات اضافه شده است؛ به گونه‌ای که مردم می‌توانند از ظرفیت‌های جدید شرکت‌های بیمه برای سرمایه گذاری استفاده کنند و در عین حال از پشتوانه و تعهد یک شرکت بیمه‌ای برخوردار باشند.

تیموری در پایان ابراز امیدواری کرد هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال با حضور گسترده فعالان این حوزه برگزار شود و گفت: امیدواریم شاهد برگزاری هرچه باشکوه‌تر نمایشگاه با حضور پرشور بانک‌های دولتی و خصوصی، شرکت‌های بورسی، شرکت‌های بیمه‌ای و همه مجموعه‌هایی باشیم که می‌توانند در حوزه خدمات مالی و اقتصادی به مردم خدمت رسانی کنند.

گفتنی است، هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساخت‌های دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) به همت وزارت اقتصاد از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران برگزار می‌شود.

برچسب ها: بیمه مرکزی ، صنعت مالی
خبرهای مرتبط
تسریع در پرداخت خسارات آسیب‌دیدگان سیل شمال کشور
آغاز پرداخت خسارت اثاثیه منزل آسیب‌دیدگان جنگ از روز شنبه ۲۱ شهریور
سند تحول دیجیتال صنعت بیمه وارد فاز اجرایی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
کانون برنج ایران به کمک بازار آمد
تاثیر آزادسازی آرد بر قیمت نان‌های حجیم و آزادپز چقدر است؟
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟
نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه‌ها از تبعات جنگ اقتصادی
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را نمی‌توان به مشاوران املاک نسبت داد
افزایش ۱۳ میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین
افکس می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند/ صنعت بیمه از خدمات سنتی فاصله گرفته است
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
آخرین اخبار
صندوق‌های ارزی؛ پلی میان منابع ارزی مردم و نیازهای تولید
افکس می‌تواند به چرخه اقتصاد کشور کمک کند/ صنعت بیمه از خدمات سنتی فاصله گرفته است
افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها را نمی‌توان به مشاوران املاک نسبت داد
افزایش ۱۳ میلیون لیتری ظرفیت تولید بنزین
نسخه حمایتی دولت برای عبور بنگاه‌ها از تبعات جنگ اقتصادی
تاثیر آزادسازی آرد بر قیمت نان‌های حجیم و آزادپز چقدر است؟
مقصر اصلی گرانی گوشت در بازار کیست؟
کانون برنج ایران به کمک بازار آمد
صحت بیش از ۹۰ درصدی آمار طیور
قیمت خرید تضمینی گندم با دقت بیشتری بررسی شود
ثبت سفارش برنج فردا آغاز می‌شود
سازمان بورس مجوز پذیره‌نویسی نخستین صندوق ارزی را صادر کرد
نوسازی موتورسیکلت‌های فرسوده و برقی‌سازی ناوگان در اصفهان کلید خورد
افزایش نسبی دمای هوا از روز چهارشنبه
مناطق آزاد یک فرصت برای اقتصاد کشور هستند+ فیلم
همراهی نظام مالیاتی با سینماگران در چارچوب قانون
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۳ شهریور
همتی: سکوت گزینه‌ای خنثی نیست؛ انضباط پولی و تفکیک انتظارات، خط مقدم مهار تورم است
توسعه روابط پولی و بانکی با کشورهای اسلامی را دنبال می‌کنیم
واردات خودرو زیاد نشد بلکه دستور تخلیه اضطراری خودروهای وارداتی صادر شده بود
واریز یک میلیون تومان به کیف پول کارمندان با رضایت آنها
اصلاح فعلی بازار می‌تواند کوتاه‌مدت باشد/ احتمال شکل‌گیری روند صعودی جدید با انتشار گزارش‌های ۶ ماهه
کاهش ۳۰ درصدی تولیدات معدنی به دلیل کمبود مواد ناریه
حضور کشورهای اوراسیا، شانگهای و بریکس در نمایشگاه نظام مالی تقویت می‌شود
کاهش بیش از ۳۸ هزار واحدی شاخص کل بورس
تصویب مجوز شهرک زنجیره ارزش تولیدات کشاورزی برای تکمیل زنجیره تولید تا بازار
قیمت تمام‌شده واحد‌های نهضت ملی مسکن چقدر است؟ /طرح متوقف نهضت ملی مسکن در استان‌ها نداریم
قیمت منطقی هرکیلو گوشت گوسفندی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
کاهش تخصیص آب مانع افزایش تولید محصولات کشاورزی شد
۱۰۰ شرکت برتر ایران؛ سهم ۱۱ درصدی از اقتصاد کشور