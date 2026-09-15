باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - در شرایطی که اقتصاد کشور با پیامدهای ناشی از جنگ و فشارهای اقتصادی مواجه است، نقش ارکان نظام مالی در حفظ جریان اقتصادی و حمایت از تولید بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است. در این میان، صنعت بیمه علاوه بر ایفای نقش سنتی خود در ایجاد آرامش و پشتیبانی از مردم و کسب و کارها، با توسعه محصولات نوین و ورود به حوزههای سرمایه گذاری، در حال ایفای نقشی گستردهتر در اقتصاد کشور است. ذاکر تیموری، مشاور رئیس کل و نماینده بیمه مرکزی در شورای سیاست گذاری افکس ۲۰۲۶، با تشریح اهمیت نمایشگاه نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساختهای دیجیتال، بر ضرورت هم افزایی بانک ها، بازار سرمایه و صنعت بیمه و معرفی ظرفیتهای جدید این حوزه به مردم تاکید کرد.
تیموری اظهار کرد: با توجه به شرایطی که کشور در ماههای اخیر پشت سر گذاشته و آسیبهایی که جنگ به حوزه اقتصاد وارد کرده است، برگزاری نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساختهای دیجیتال میتواند یکی از موضوعات با اهمیت در مسیر کمک به چرخه اقتصاد کشور باشد.
او افزود: حوزه فعالیت این نمایشگاه طیف گستردهای از ارکان اقتصادی کشور را دربر میگیرد؛ از بانکها و شرکتهای بیمه گرفته تا سازمان بورس و شرکتهای تابعه آن و مجموعههایی که در این حوزه فعالیت میکنند و در نهایت، بخش تولید و کسب و کار کشور از خدمات آنها استفاده میکند.
تیموری ادامه داد: وقتی بانک ها، شرکتهای بیمه و مجموعههای بازار سرمایه در کنار بسترهای مناسب سرمایه گذاری برای مردم در یک رویداد تخصصی گرد هم میآیند، زمینه برای شکل گیری و حرکت یک اقتصاد پویا فراهم میشود و همین موضوع به خوبی اهمیت برگزاری این نمایشگاه را نشان میدهد.
نماینده بیمه مرکزی در شورای سیاست گذاری افکس ۲۰۲۶ با اشاره به نقش صنعت بیمه در اقتصاد کشور گفت: بیمهها همواره یک نقش پشتیبان داشتهاند و بانک ها، بازار سرمایه، شرکتهای سرمایه گذاری و حتی عموم مردم، شرکتهای بیمه را به عنوان مجموعههایی برای ایجاد آرامش، رفاه و پشتیبانی در شرایط مختلف میشناسند.
او با اشاره به تحولات سالهای اخیر در صنعت بیمه اظهار کرد: امروز شرکتهای بیمه صرفا ارائه دهنده بیمه نامه شخص ثالث، بدنه، آتش سوزی و مسئولیت نیستند و محصولات و خدمات جدیدی را به بازار معرفی کردهاند.
تیموری با اشاره به توسعه محصولات نوین بیمهای افزود: شرکتهای بیمه امروز به حوزههایی مانند بسترهای سرمایه گذاری، پروژه محور شدن محصولات و صندوقهای متصل به طلا و... ورود کردهاند و محصولاتی را ارائه میدهند که میتواند برای مخاطبان و مردم در شرایط اقتصادی کنونی جذاب باشد.
او خاطرنشان کرد: در کنار ماهیت پشتیبانی صنعت بیمه، امروز یک کارکرد اقتصادی و سودآوری نیز به این محصولات اضافه شده است؛ به گونهای که مردم میتوانند از ظرفیتهای جدید شرکتهای بیمه برای سرمایه گذاری استفاده کنند و در عین حال از پشتوانه و تعهد یک شرکت بیمهای برخوردار باشند.
تیموری در پایان ابراز امیدواری کرد هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساختهای دیجیتال با حضور گسترده فعالان این حوزه برگزار شود و گفت: امیدواریم شاهد برگزاری هرچه باشکوهتر نمایشگاه با حضور پرشور بانکهای دولتی و خصوصی، شرکتهای بورسی، شرکتهای بیمهای و همه مجموعههایی باشیم که میتوانند در حوزه خدمات مالی و اقتصادی به مردم خدمت رسانی کنند.
گفتنی است، هجدهمین نمایشگاه بین المللی نظام مالی، سرمایه گذاری و زیرساختهای دیجیتال (افکس ۲۰۲۶) به همت وزارت اقتصاد از ۲۶ تا ۲۹ آبان ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار میشود.