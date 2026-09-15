باشگاه خبرنگاران جوان، اعظم پورکند - خبرگزاریها اعلام کردند که نیروهای یمنی چند شهر عربستان از جمله خمیس مشیط، ابها، طائف و جازان را با موشک و پهپاد بهشدت هدف قرار دادهاند.
پس از این حملات، سازمان دفاع مدنی سعودی در شهرهای ینبع، الطائف، الجده، أبها، جازان و العلا آژیر خطر را فعال کرد و به ساکنان استانهای جده، ینبع و طائف درباره احتمال وقوع خطر هشدار داد.
این سازمان از مردم خواست که خونسردی خود را حفظ کرده، به مکانی امن پناه ببرند و برای حفظ امنیت همگانی، اخبار را تنها از منابع رسمی پیگیری کنند.
بر اساس گزارشها، در این حملات تا این لحظه ۱۳ نفر مجروح شدهاند.
در همین حال، شبکه المسیره از کشته شدن سه نفر از جمله دو کودک در نتیجه حملات هوایی ائتلاف سعودی در یمن خبر داد.
المسیره به نقل از وزارت بهداشت نوشت که دو نفر دیگر نیز در حملات به ذباب و مقبنه در استان تعز واقع در جنوب غربی یمن زخمی شدهاند.
یحیی سریع سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که نیروهای با دو گروه پروازی سعودی در استان صعده مقابله کردند.
به گزارش المسیره، وی افزود که این دو گروه پروازی شامل جنگندههای تایفون و F-۱۵ بودند که از دو پایگاه هوایی عربستان در خمیس مشیط و طائف به پرواز درآمده بودند.
به گفته سریع، این امر با استفاده از چندین موشک پدافند هوایی ساخت داخل انجام شد و جنگندههای عربستانی در پی این امر، وادار شدند عقبنشینی کنند و بازگردند.
منبع: الجزیره