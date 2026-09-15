باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - بر اساس داده‌های اولیه کپلر، ترافیک کشتیرانی از طریق تنگه هرمز در آغاز این هفته شاهد کاهش بیشتری بود و دیروز تنها ۴ کشتی باری از این آبراه عبور کردند که نسبت به ۱۰ کشتی در روز یکشنبه گذشته کاهش یافته است.

در همین زمینه، نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اعلام کرد که نفتکش «الگایا» پس از برخورد با مین هنگام تلاش برای عبور از منطقه ممنوعه در جنوب تنگه هرمز منفجر شد. نیروی دریایی سپاه پاسداران ایران با تایید اینکه تلاش‌ها برای خاموش کردن آتش بی‌نتیجه ماند و نفتکش کاملا در آتش سوخت، توضیح داد که این نفتکش هشدار‌های قبلی در مورد خطرات عبور غیرقانونی از تنگه هرمز را دریافت کرده بود.

نیروی دریایی سپاه پاسداران همچنین تاکید کرد که تنگه هرمز بسته و «تحت کنترل هوشمند ما» است. ایران بارها به کشتی‌ها در مورد عبور از آبراه‌های غیرقانونی به تحریک آمریکا هشدار داده است، که آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد.

به موازات آن، ایران در حال انجام مذاکرات دوجانبه با عمان برای تامین امنیت مسیر‌های تنگه هرمز است، اما این مذاکرات جدا از مذاکرات با آمریکا است. با وجود اینکه قرار بود روز دوشنبه نشستی در این خصوص برگزار شود، اما این نشست به درخواست عربستان به تعویق افتاد.

منبع: المیادین