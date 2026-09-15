باشگاه خبرنگاران جوان؛ فهیمه کدخدا - فتحی رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان خوسف گفت: در پی گزارش‌های مردمی و پایش‌های میدانی، عملیات ویژه‌ای برای صیانت از عرصه‌های ملی و انفال منطقه به جریان افتاده است.

وی با اشاره به برخورد با چرای غیرمجاز در مراتع افزود: به دامداران متخلف که با بهره‌برداری بی‌رویه به پوشش گیاهی آسیب می‌زنند، اخطار قانونی صادر شده و آن‌ها مکلف هستند حداکثر ظرف مدت ۴۸ ساعت نسبت به خروج دام‌های خود از مراتع اقدام کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی خوسف همچنین از توقف عملیات لایروبی و بهسازی غیرمجاز یک رشته قنات خبر داد و افزود: در پی گزارش‌های واصله، تیم‌های نظارتی متشکل از مدیر جهاد کشاورزی، رئیس اداره منابع طبیعی و فرمانده پاسگاه ویژه، در محل حاضر شده و با توجه به عدم ارائه مجوزهای قانونی، دستور توقف فوری عملیات را صادر کردند.

وی در ادامه تأکید کرد که پرونده تمامی متخلفان، اعم از متجاوزان به مراتع و قنات‌ها، جهت پیگیری‌های قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است و هشدار داد که با هرگونه اقدام خودسرانه که منجر به تخریب منابع آبی و اراضی شود، بدون اغماض برخورد خواهد شد.

در پایان، مسئولان شهرستان از شهروندان خواستند با استفاده از شماره‌های امداد و نجات جنگل و مرتع (۱۳۹) و یا شماره ۱۵۰۴، در شناسایی و گزارش تخلفات محیط‌زیستی با نیروهای نظارتی همکاری کنند.