رئیس پلیس آگاهی استان فارس از انهدام باند سارقان مسلح که با ایجاد رعب و وحشت در شهرستان کوار اقدام به سرقت منزل کرده بودند، خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ محمود حافظی در تشریح جزئیات این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت مسلحانه از منزل یکی از شهروندان در شهرستان کوار که منجر به ایجاد ترس و ناامنی در منطقه شده بود، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره عملیات ویژه پلیس آگاهی استان قرار گرفت.
او افزود: متأسفانه در جریان این سرقت خشن، به دلیل هجمه روانی و فشار عصبی شدید ناشی از تهدید سلاح توسط سارقان، پدر خانواده دچار ایست قلبی شده و جان خود را از دست داده بود که این موضوع، حساسیت پرونده را دوچندان کرد.
رئیس پلیس آگاهی استان ادامه داد: کارآگاهان این پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و بهرهگیری از شگردهای پلیسی، هویت اعضای این باند را که با پوشاندن سر و صورت وارد منزل مالباخته شده بودند، شناسایی و مخفیگاه آنان را در ۳ نقطه از شهرستان کوار کشف کردند.
سرهنگ “حافظی” تصریح کرد: مأموران پلیس آگاهی با هماهنگی قضایی و در یک عملیات غافلگیرانه و ضربتی، متهمان را دستگیر و برای انجام تحقیقات تکمیلی به مقر انتظامی منتقل کردند.
این مقام انتظامی افزود: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب سرقت مسلحانه و تهدید اعضای خانواده و سرقت مقادیری طلا و وجه نقد اقرار کردند.
منبع: پلیس فارس