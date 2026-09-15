باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر پالایشگاه هشتم مجتمع گاز پارس جنوبی، با اشاره به گستره عملیات گفت: در تعمیرات اساسی امسال بالغ بر هزار و ۵۰۰ فعالیت تعمیراتی برنامه‌ریزی شده که معادل ۷۰ هزار نفر-ساعت کار است و اجرای آن در بازه‌ای ۹ روزه، عملیاتی فشرده و بسیار خاص محسوب می‌شود.

هادی چابوک با اشاره به بخشی از اقدامات صورت‌گرفته افزود: در این دوره، ۲۰ خط دارای کاهش ضخامت تعویض شده و بازرسی‌های سنجش ضخامت مخازن و بررسی نشتی‌ها انجام شده تا هرگونه ایراد پیش از ورود به فصل سرما شناسایی و برطرف شود.

حسن یارایی مدیر تعمیرات پالایشگاه هشتم هم گفت: برای انجام این کار از ۶۵۰ نفر از متخصصان و مهندسان باتجربه دعوت به عمل آمد که کار را در روز‌های بسیار گرم فصل تابستان آغاز کردند و عملیات به‌صورت شبانه‌روزی و با استفاده از نوبت‌های کاری شبانه ادامه دارد.

محمد سیفی، معاون سایت یک مجتمع گاز پارس جنوبی نیز با اشاره به جبران خسارت‌های واردشده به این پالایشگاه اظهار داشت: حدود ۵۰ درصد از ظرفیتی که پالایشگاه حادثه‌دیده در آن ایام از دست داده بود، در حال بازگشت به چرخه تولید است. وی با بیان اینکه مهندسان، مردم را شرکای این چرخه تولید می‌دانند، افزود: امیدواریم با صرفه‌جویی و استفاده درست از انرژی، سال بسیار خوبی را پشت سر بگذاریم.

منبع صداوسیما