باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم

فوق تخصص نوزادان در خصوص تنظیم خواب کودکان نکاتی بیان‌ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - صدیقه طاهره طهرانچی، فوق تخصص نوزادان با حضور در برنامه صبحانه ایرانی در مورد تنظیم خواب کودکان توضیحاتی ارائه کرد. 

 

 
مطالب مرتبط
 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم
young journalists club

۱۰ نکته برای خواباندن کودکان

 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم
young journalists club

برنامه‌هایی برای بچه‌های بدخواب

 راهکارهایی برای تنظیم خواب کودکان + فیلم
young journalists club

راهکاری کلیدی برای خاموش کردن سر و صدای کودکان هنگام خواب

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم
۶۱۱

 ایران در حال شکستن هیمنه آمریکا؛ هرمز و باب‌المندب، دو برگ برنده تهران! + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ادعای نجات خلبان زیر سؤال رفت + فیلم
۴۶۲

ادعای نجات خلبان زیر سؤال رفت + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
پیشروی‌های یمن چه تاثیری بر جنگ ایران دارد؟ + فیلم
۴۳۷

پیشروی‌های یمن چه تاثیری بر جنگ ایران دارد؟ + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم
۳۶۶

ترامپ روی مشکلات ایران حساب باز نکند + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
زنگ خطر برای بازار جهانی انرژی + فیلم
۳۴۸

زنگ خطر برای بازار جهانی انرژی + فیلم

۲۴ . شهريور . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha