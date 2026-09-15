محمدرضا مهرزاد صدقیانی، شاعری که پس از بازنشستگی، قلم را برای ثبت تاریخ و فرهنگ سلماس برگزید. 

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ماریلا تجدد - استاد محمدرضا مهرزاد صدقیانی شاعر و نویسنده در سال ۱۳۱۱ در روستای صدقیان نزدیک شهرستان سلماس دیده به جهان گشود، ایشان تحصیلات ابتدایی را در مکتبخانه ها و مراحل بعدی تحصیلاتش را در مدارس نوین گذراند. در سال ۱۳۵۸ به افتخار بازنشستگی از ارتش نائل آمد. تاکنون موفق به تحریر بیست جلد کتاب و چاپ ۱۴ عنوان کتاب شده و ۶ جلد آن در دست اقدام است کتاب های چاپ شده استاد در حوزه تاریخ سلماس و مسائل فرهنگی و اجتماعی شده اند و اکنون یکی از اندیشمندان آذربایجانی به حساب می آید که آوازه و آثار او از مرزهای شهرستانی، استانی گذشته در سطح ملی مطرح شده است.

علاقه شما به ادبیات از چه زمانی شروع شد؟

در سال ۱۳۵۸ از ارتش بازنشسته شدم، از خودم سوال کردم چه چیزی از من باید در این دنیا به جا بماند؟ هرچه در توانم بود انجام دادم و شروع کردم به نوشتن.

از چه زمانی شعر گفتن برای شما جدی شد؟

زمانی که برای دوره افسری در شیراز بودم از مقبره حافظ و سعدی دیدن کردم و چون علاقه به شعر داشتم از آن زمان شروع کردم به شعر نوشتن.

در اشعارتان ازچه قالب‌ها و سبک هایی استفاده می کنید؟

از هیچ قالبی استفاده نکرده ام، هر سبکی که به ذهنم خطور کرده سروده و نوشته‌ام.

موضوعات اشعار شما بیشتر در مورد چیست؟

آداب معاشرت، زندگی، درستی، صداقت، گفتارنیک پندارنیک و کردارنیک.

آثار چه شاعرانی را می‌ پسندید و در سرودن تحت تأثیر کدام شاعر هستید؟

آثار تمامی شاعران، چرا که شاعران همچون گلستان هستند، بیشتر تحت تاثیر شعر حیدر بابا از استاد شهریار هستم چون برای مادر خود سروده است ارزش بسیاری به مادران قائل هستم مادر محور خانواده و دومین خدای بشریت است.

شاعری را به عنوان شغل می‌بینید یا علاقه؟

علاقه به سزایی به سرودن داشتم و دارم. هرگز شاعری را به عنوان شغل ندیده ام از روی علاقه بی کرانی که به سرودن داشتم این حرفه را انتخاب کردم.

نظرتان در مورد شعرای جوان کشور چیست؟

شعرای جوان نیاز به استقبال و حمایت دارند، بنده ۳۶ سال دبیر انجمن ادبی سلماس هستم و با شعرای بسیار زیادی روبه رو شدم شعرهایی که نوشته اند هر چند ساده باشند باز هم آنها را پشتیبانی و تشویق کرده‌ام چون با علاقه در این عرصه فعالیت می کنند ما نیز باید حامی آنها باشیم.

از نظر شما شعر خوب به چه شعری می گویند؟

شعرهایی که راه و رسم زندگی و حقیقت را به انسان ها آموزش و نشان می‌دهند از نظر من آن شعر، شعر خوب نام دارد.

از کدامیک یک از اشعار خود بیشتر لذت می برید؟

شعری برای مادر نوشته ام، چون در مورد مادر است از آن به عنوان بهترین شعرهایم یاد می کنم.

اکنون درحال تالیف کتابی هستید؟

در حال تألیف کتابی به نام آموزش و پرورش هستم، پس از مکتب خانه ها، مدارس از سال ۱۳۰۰ بنا شدند که در این کتاب به سال پیدایش مدارس و پدید آورنده آموزش و پرورش در دیلمان (سلماس) اشاره کرده ام.

آیا کتابی در مورد بیوگرافی خود نوشته اید؟

بله،زندگی نامه محمدرضا مهرزاد صدقیانی

چه انگیزه ای سبب شد،رکتابی در مورد زندگی نامه خودتان بنویسید؟

هدف بنده شناخته شدن بود، بچگیم را در جنگ جهانی دوم گذراندم، تحصیلاتم را در مکتب خانه ها به اتمام رسانده ام و در آخر هر کاری که کردم از فعالیت در این عرصه گرفته تا تمامی مراحل زندگیم تلاش و پشتکار داشته ام.

چقدر طول کشید تا کتاب زندگی نامه تان به چاپ برسد؟

یک ماه، در ابتدا همسر مرحومم با نوشتن این کتاب مخالفت می کرد ولی گفتم مردم بدانند از کجاها عبور چه موانع و مشقت هایی را پشت سر گذاشته و در نهایت به کجا رسیده ام.

حرف آخر شما به نویسندگان و شاعران تازه کار چیست؟

اگر می خواهید ماندگار باشید و اسمتان از تاریخ پاک نشود، باید کتابی تألیف کنید لذا کتاب انسان را ماندگار می کند، افراد چیره دست باید از امور زندگی خود کتاب هایی تألیف کنند تا انسان های بی اطلاع از چنین کتاب هایی نهایت بهره را ببرند، سخن آخر بنده به شاعران و نویسندگان تازه کار این است هویت و فرهنگ شهرستان سلماس را به همگان بشناسانند، به دنبال مادیات نباشند در مسیر علاقه خود قدم بردارند.