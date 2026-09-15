بازگشت هوشمندانه «کارآگاه علوی» به تلویزیون

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز امیری درباره چگونگی پیوستن خود به این پروژه و شکل‌گیری فصل جدید این مجموعه گفت: پیشنهاد ساخت این سریال در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ به من ارائه شد و قرار بود این فصل با گروهی تازه تولید شود. عوامل را انتخاب کردم و بعد از رفت‌وبرگشت‌هایی به ترکیب نهایی رسیدیم.

امیری درباره ضرورت ساخت فصل جدید این مجموعه نیز اظهار کرد: رسانه ملی به دنبال بازسازی و احیای ویژندهایی است که برای مردم خاطره‌ساز بوده‌اند و حس خاطره‌انگیز ایجاد کرده‌اند. این موضوع فقط محدود به «کارآگاه علوی» نیست و سازمان این مسیر را درباره ویژندهای مختلفی که مخاطب با آن‌ها خاطره دارد دنبال می‌کند.

تهیه‌کننده «کارآگاه علوی» ادامه داد: طبیعی است که سازمان در جهت مخاطب و رضایت او به سراغ آثاری برود که مردم دوستشان داشته‌اند؛ اما در کنار این مسئله، به نظرم در میان آثار نمایشی تلویزیون، جای سریال‌های پلیسی و جنایی تا حدی خالی است یا کمتر به این گونه پرداخته می‌شود. به نظرم یکی از دلایلی که «کارآگاه علوی» امروز می‌تواند نظر مخاطب را جلب کند، همین ظرفیت گونه پلیسی و معمایی است.

امیری یکی دیگر از ویژگی‌های فصل جدید را استفاده از بستر تاریخی برای روایت داستان دانست و درباره نسبت واقعیت تاریخی و تخیل در این مجموعه توضیح داد: سریالی که ما در حال ساخت آن هستیم، مربوط به سال‌های پایانی حکومت پهلوی اول و سال‌های آغازین پهلوی دوم است. یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخی که در داستان با آن مواجه می‌شویم، جنگ جهانی دوم و اشغال ایران است. البته قرار نیست «کارآگاه علوی» به یک اثر صرفاً تاریخی تبدیل شود و محور اصلی همچنان داستان پلیسی و معمایی است.

وی درباره پیش‌بینی‌اش مبنی‌بر استقبال از فصل جدید هم گفت: ما تمام تلاش خودمان را کرده‌ایم و مخاطبی که کار را دیده و رضایت داشته، طبیعتاً نشان داده که با آن ارتباط برقرار کرده است. اما باید توجه کنیم که تلویزیون امروز با تلویزیون سال‌های گذشته تفاوت زیادی دارد.

تهیه‌کننده «کارآگاه علوی» توضیح داد: در گذشته پیام‌رسان‌ها و فضای مجازی به شکل امروز وجود نداشت و مخاطب حق انتخاب گسترده‌ای نداشت. امروز مخاطب به یک جهان از آثار نمایشی و سریال‌ها دسترسی دارد و می‌تواند انتخاب کند که یک اثر را ببیند یا نبیند.

به گفته امیری، در چنین شرایطی حفظ هویت و اعتبار یک مجموعه قدیمی در کنار تلاش برای ارتقای آن اهمیت زیادی دارد. مهم‌ترین تلاش ما در این مجموعه حفظ ویژند «کارآگاه علوی» بوده است. این ویژند متعلق به سازمان صداوسیماست و ما تلاش کردیم آن را ارتقا بدهیم؛ به شکلی که بیننده هم آن را ببیند و هم از تماشایش لذت ببرد.

تهیه‌کننده فصل جدید «کارآگاه علوی» با اشاره به سابقه موفق گونه پلیسی و معمایی در مجموعه‌های تلویزیونی و سریال‌های مطرح جهان گفت: اگر خاطراتمان را مرور کنیم، بسیاری از سریال‌های ماندگار در حوزه پلیسی و معمایی بوده‌اند؛ آثاری مثل «پوآرو»، «شرلوک هولمز» و «خانم مارپل» که هرکدام مخاطبان زیادی داشته‌اند.

وی ابراز امیدواری کرد «کارآگاه علوی» نیز بتواند از ظرفیت همین گونه برای ادامه مسیر خود استفاده کند.

منبع: معاونت سیمای رسانه ملی