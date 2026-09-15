باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - مهدی جمالی‌نژاد، استاندار اصفهان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به برگزاری بیست‌وسومین دوره المپیاد ملی مهارت در اصفهان اظهار کرد: اصفهان با توجه به پیشینه تاریخی خود و سابقه سه دوره پایتخت بودن، از گذشته به عنوان شهر مهارت، هنر، دانش، علم و صنعت شناخته شده است.

وی افزود: اصفهان در مسیر تاریخی راه ابریشم قرار داشته و این مسیر تنها محل تجارت ابریشم نبوده، بلکه بستری برای انتقال مهارت‌ها، فنون، فرهنگ، هنر و دانش نیز به شمار می‌رفته است. در این میان، هنرمندان، صنعتگران و نخبگان اصفهان همواره از ماهرترین افراد بوده‌اند.

استاندار اصفهان با بیان اینکه این استان را به عنوان یک «شهر کارآفرین» تعریف کرده‌ایم، ادامه داد: باید تلاش کنیم فارغ‌التحصیلان صرفاً به دنبال پشت‌میزنشینی نباشند و از دوران کودکی و حتی دوره‌های دبستان و دبیرستان با مهارت‌آموزی و فعالیت‌های عملی آشنا شوند.

جمالی‌نژاد از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی نخستین مدرسه هوش مصنوعی کشور در اصفهان خبر داد و گفت: در این زمینه جلساتی با مسئولان مربوط برگزار شده و پس از بررسی گزینه‌های مختلف، تصمیم گرفتیم مدرسه‌ای با معماری و چیدمان متناسب با آموزش‌های تخصصی هوش مصنوعی احداث کنیم.

وی افزود: مقدمات این کار انجام شده و امیدواریم عملیات ساخت این مدرسه آغاز شود و بتوانیم از همان دوران کودکی، نسل جدید را با هوش مصنوعی و مهارت‌های نوین آشنا کنیم.

استاندار اصفهان همچنین درباره برگزاری المپیاد ملی مهارت در این استان گفت: مهارت در هر حوزه‌ای برای ما ارزشمند است و امیدواریم اصفهان بتواند این امانت تاریخی را به آیندگان، یعنی جوانان امروز، منتقل کند.

جمالی‌نژاد با اشاره به حضور جوانان از سراسر کشور در دوره‌های گذشته المپیاد ملی مهارت بیان کرد: سال گذشته استان‌هایی مانند کرمان و مازندران درخشش خوبی داشتند و این موضوع نشان می‌دهد ظرفیت مهارت‌آموزی و حضور جوانان توانمند تنها به اصفهان محدود نیست و همه استان‌های کشور از ظرفیت بالایی برخوردارند.

وی ادامه داد: یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این رقابت‌ها، تمرکز و انگیزه جوانان در زمان انجام کار بود؛ به‌گونه‌ای که گاهی حتی متوجه حضور مسئولان و افرادی که برای بازدید آمده بودند نمی‌شدند و کاملاً غرق در کار خود بودند. امیدواریم امسال نیز فضای جذاب، پرتحرک و انگیزه‌بخشی برای جوانان ایجاد شود.

آسیب ۱۹۷۵ واحد صنعتی و ۲۴ هزار واحد مسکونی در اصفهان

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت‌های واردشده به استان در جریان جنگ ۱۲ روزه و حوادث پس از آن گفت: متأسفانه اصفهان بیشترین میزان خسارت را در کشور متحمل شد و حتی میزان خسارت‌ها از تهران نیز بیشتر بود.

جمالی‌نژاد افزود: زیرساخت‌های مختلف استان مورد اصابت قرار گرفت و تنها در مجتمع فولاد مبارکه حدود ۵۰۰ همت آثار تخریبی ایجاد شد. همچنین یک هزار و ۹۷۵ واحد صنعتی آسیب دید و حدود ۲۴ هزار واحد مسکونی نیز دچار خسارت شد.

وی با اشاره به آسیب‌دیدگی زیرساخت‌های عمومی استان از جمله مدارس و بیمارستان‌ها گفت: ساختمان استانداری اصفهان نیز تنها ساختمان استانداری در کشور بود که مورد اصابت قرار گرفت.

مرمت ۲۷ اثر تاریخی آسیب‌دیده

جمالی‌نژاد با تأکید بر اهمیت میراث فرهنگی و آثار تاریخی اصفهان اظهار کرد: یکی از نخستین اقدامات ما پس از آسیب‌های ایجادشده، فعال کردن هنرمندان و استادکاران شاخص برای مرمت آثار تاریخی بود.

وی ادامه داد: در مجموع ۲۷ اثر تاریخی در اصفهان آسیب دید که مرمت بسیاری از آنها آغاز شده است و امیدواریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، بخش قابل توجهی از این آثار را دوباره در اختیار گردشگران، هم‌استانی‌ها و هم‌میهنان قرار دهیم.

استاندار اصفهان با اشاره به خسارت‌های واردشده به صنایع گفت: بازسازی این بخش نیازمند منابع مالی قابل توجهی است و تاکنون تخصیص ویژه‌ای برای آن صورت نگرفته است. امیدواریم وزارت کشور، وزارت صمت و دستگاه‌های متولی در این زمینه ورود جدی‌تری داشته باشند تا بتوانیم روند بازسازی صنایع آسیب‌دیده را سرعت ببخشیم.

تردد با دوچرخه؛ تأکید بر امنیت اصفهان

جمالی‌نژاد درباره تردد مسئولان با دوچرخه در اصفهان نیز گفت: حرکت رئیس‌جمهور با دوچرخه در کوچه‌ها و خیابان‌های اصفهان نشان‌دهنده امنیت شهر و استان است و این پیام را به دشمن منتقل می‌کند که مسئولان کشور با آرامش در خیابان‌های اصفهان تردد می‌کنند.

وی با اشاره به سابقه اجرای طرح «سه‌شنبه‌های بدون خودرو» افزود: زمانی که شهردار اصفهان بودم این کار را آغاز کردم و اکنون نیز تلاش می‌کنم به این عهد وفادار بمانم. البته به عنوان استاندار نمی‌توان با دوچرخه بین شهر‌های مختلف استان تردد کرد، اما در برخی مواقع همچنان از دوچرخه استفاده خواهم کرد و طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو را رها نمی‌کنم.

اصفهان در نیمه دوم سال میزبان جشنواره‌های متعدد است

استاندار اصفهان همچنین با اشاره به برنامه‌های فرهنگی و هنری استان در نیمه دوم سال گفت: اصفهان در نیمه دوم سال مملو از جشنواره خواهد بود و جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره مانا، جشنواره کودک و جشنواره شیخ بهایی در استان برگزار می‌شود.

جمالی‌نژاد درباره وضعیت زاینده‌رود نیز اظهار کرد: در نیمه نخست سال شاهد باز بودن زاینده‌رود بودیم و امیدواریم در نیمه دوم سال نیز بارندگی‌ها شرایط مناسبی داشته باشد تا بتوانیم با تدابیر لازم، میزان و مدت بازگشایی زاینده‌رود را افزایش دهیم.